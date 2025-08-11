Despliegue de la Guardia Nacional en Washington: lo que Trump puede hacer y lo que no

Un grupo de personas protesta contra la decisión del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la capital. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump anunció este lunes que desplegará a la Guardia Nacional en Washington D. C. y asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana, en medio de lo que describió como una “emergencia de seguridad pública” por la criminalidad y la presencia de campamentos de personas sin hogar. Sin embargo, la ley solo le permite mantener ese control de forma temporal y bajo condiciones específicas.

🔑Trump y la Guardia Nacional (las claves, por si tiene afán)

Invocó poderes de emergencia para intervenir en la policía local.

Ordenó despliegue inmediato de la Guardia Nacional en la capital.

Busca expulsar a las personas sin hogar de las calles.

Compara la inseguridad en la capital con ciudades como Bagdad o Bogotá.

Los datos oficiales muestran que la criminalidad ha bajado este año.

📌 El contexto: las cifras de seguridad en Washington

Washington D. C. tiene una alta tasa de homicidios por habitante, pero en lo que va de 2025 los delitos violentos han bajado un 26 % frente al año pasado. En 2023, la ciudad registró un fuerte repunte de la criminalidad, lo que llevó a aumentar la presencia policial, según medios locales.

Trump ya había ordenado la semana pasada el despliegue de agentes federales y ha firmado órdenes que facilitan la detención y reubicación de personas sin hogar en campamentos fuera de la ciudad.

👉 La Guardia Nacional en Washington: ¿por qué importa?

En 2021, durante el asalto al Capitolio, Trump fue duramente criticado porque no ordenó un despliegue inmediato de la Guardia Nacional para proteger al Congreso. En ese momento él y sus aliados argumentaron que la responsabilidad recaía en Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, y en las autoridades del Capitolio, algo que muchos expertos y legisladores consideran falso porque la Guardia Nacional de D. C. siempre está bajo control presidencial, no del Congreso.

Ahora, en cambio, Trump sí actúa de forma rápida y unilateral para desplegarla frente a un problema que él define como “crisis de seguridad”.

Hay que destacar que, a diferencia de los estados, el Distrito de Columbia no tiene gobernador. Esto significa que la Guardia Nacional local está siempre bajo mando directo del presidente y puede ser desplegada sin aprobación de la alcaldesa.

El anuncio reabre así el debate sobre hasta dónde llega el poder presidencial para militarizar ciudades y asumir funciones policiales locales.

Vea también: Petro cuestionó que administración de Trump aumentara recompensa por Maduro

📜 ¿Qué puede y qué no puede hacer Trump con la Guardia Nacional?

Trump sí puede tomar control de la policía de la capital… pero solo por 30 días

La Ley de Autonomía de 1973 le permite al presidente usar la policía de la capital para fines federales si determina que hay “condiciones especiales de emergencia”. Puede hacerlo por 48 horas o hasta 30 días si notifica al Congreso. Para extenderlo más allá, necesita autorización legislativa.

Posse Comitatus: el límite para militarizar ciudades

Una ley federal de 1878, la Posse Comitatus Act, prohíbe usar las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley civil, salvo autorización específica. El Departamento de Justicia considera que esta restricción no aplica a la Guardia Nacional de D. C., aunque un juez podría decidir lo contrario si el despliegue es impugnado.

Le recomendamos: Así luce la guerra comercial de Trump

Trump no puede “federalizar” el gobierno de D. C. sin el Congreso

El presidente no puede asumir el control total de la administración local por sí solo. La Constitución otorga esa potestad exclusivamente al Congreso, que puede vetar leyes locales, pero no ha cambiado el estatus de autonomía vigente.

🔍 Lo que sigue

Si el Congreso no aprueba una extensión, Trump deberá ceder el control de la policía en un máximo de 30 días. El despliegue podría enfrentar demandas que cuestionen su legalidad bajo la Ley Posse Comitatus.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com