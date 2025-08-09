Petro cuestionó que administración de Trump aumentara recompensa por Maduro

El presidente Gustavo Petro y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Agencia EFE

El presidente Gustavo Petro cuestionó que la administración de Donald Trump haya elevado a US$50 millones la recompensa para detener a Nicolás Maduro, a quien el gobierno de los Estados Unidos calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional”.

El mandatario colombiano, a través de su cuenta de X, aseguró que Venezuela necesita una salida pacífica y que eso no se logrará “encarcelando dirigentes políticos, ni inhabilitándolos, ni tampoco persiguiendo dirigentes oficialistas con la amenaza de la cárcel o la muerte”.

Las sanciones y acciones de los Estados Unidos contra Venezuela se han recrudecido, pues no solo se aumentó el monto de recompensa, sino que también el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que su nación podría usar todo su poder militar en contra de Maduro y el régimen.

Petro expuso que comparte algunos de los puntos de los Estados Unidos sobre su política antinarcotraficante, pero no los bloqueos económicos hacia Venezuela, pues para él esto beneficia a las redes de narcotráfico en la región y complejiza los problemas sociales.

Además, el jefe de Estado sostuvo que en varias oportunidades Venezuela ha colaborado en la lucha contra las estructuras ilegales: “He recibido apoyo de Maduro y del general Padrino para derrotar a los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar".

Estados Unidos endurece su relacionamiento con Venezuela y según Rubio, la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista le permite a su país ejecutar operaciones encubiertas, sanciones más severas y posibles acciones militares contra Nicolás Maduro y sus aliados.

