Detienen en México a cuatro de los 23 reos fugados tras la muerte del narco el Mencho

Miembros de la Guardia Civil de Michoacán patrullan Aguililla tras violencia del CJNG; la presidenta Sheinbaum descarta riesgos para el Mundial 2026 en Guadalajara. Foto: AFP - ENRIQUE CASTRO

Autoridades mexicanas capturaron nuevamente a cuatro de los 23 reos que se habían fugado de un penal en el oeste del país durante la asonada criminal que siguió a la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, informó este jueves el gobierno.

La muerte el capo apodado el Mencho en un operativo militar el domingo en el estado de Jalisco (oeste) desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

En ese marco, 23 reos se fugaron de una cárcel en Puerto Vallarta, un concurrido balneario en Jalisco frecuentado por turistas de Canadá y Estados Unidos, apoyados por delincuentes que derribaron el portón con ayuda de dos vehículos.

En una localidad de Puerto Vallarta “fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas”, reportó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

La institución aseguró que trabaja para lograr “la localización del resto” de los reos fugados.

Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era hasta ahora el narcotraficante más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

El operativo militar en su contra y los choques posteriores entre autoridades y delincuentes causaron la muerte de al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

Vecinos y turistas de Puerto Vallarta se vieron sorprendidos por la violenta respuesta del CJNG en ese lugar en el que decenas de vehículos fueron calcinados y varias tiendas vandalizadas.

