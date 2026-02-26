El papa León XIV aconseja a sacerdotes preparar sermones sin depender de la IA

El papa León XIV durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro el Vaticano este miércoles. Foto: EFE - GIUSEPPE LAMI

El pasado 19 de febrero, durante un encuentro privado con sacerdotes de la Diócesis de Roma, el Papa León XIV contestó a cuatro preguntas, ofreciéndoles consejos sobre la oración, el estudio y la fraternidad sacerdotal.

La reunión se celebró a puerta cerrada, sin cámaras ni presencia de la prensa, tras el discurso del Papa León XIV dirigido a los sacerdotes, en el que los invitó a “reavivar el fuego” de su ministerio.

Tras la reunión, los sacerdotes compartieron con varios periodistas las cuatro respuestas del pontífice, quien los invitó a reflexionar en comunidad y les advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial.

En la reunión, el primer sacerdote en hablar fue un joven que preguntó al Papa cómo encarnar el Evangelio en el mundo de los jóvenes, según relató un sacerdote presente en el encuentro.

“Ante todo, se necesita el testimonio del sacerdote; y luego, al encontrarse con jóvenes, deben ampliar sus horizontes para llegar al mayor número posible. Para ello, es necesario redescubrir el valor de la comunión”, respondió el papa.

Ante una segunda pregunta, el Papa aconsejó familiarizarse a fondo con “la comunidad donde se vive y se trabaja. Hay que conocer bien la realidad. Para amar a la comunidad, es imprescindible conocerla. Por eso, hace falta un esfuerzo colectivo genuino para entenderla mejor y enfrentar unidos todos los retos que surjan”.

“El Papa también nos invitó a usar más el cerebro y no la inteligencia artificial [IA] para preparar las homilías, como ahora él ve y oye que está sucediendo”, dijo el sacerdote.

La tercera pregunta fue más reflexiva e inclinada hacia la relación entre sacerdotes y el reconocimiento del buen trabajo del otro, que —según el sacerdote que preguntaba— rara vez era valorado por sus pares.

El Papa respondió que “todos somos humanos, pero debemos dar un buen ejemplo, especialmente el ejemplo de la fraternidad sacerdotal”.

El Papa también les instó a perseverar en el estudio. “Ha de ser un aprendizaje constante; debemos mantenernos siempre actualizados. Sin embargo, lo esencial es nutrir la amistad sacerdotal, la fraternidad entre sacerdotes”, relató el sacerdote romano.

La cuarta pregunta se refirió a la soledad de los sacerdotes mayores, ante lo cual el Papa señaló la necesidad de tejer una amplia red de fraternidad entre ellos, agradecer más y “vivir la gratitud de ser sacerdotes”.

Los sacerdotes expresaron su contento y gratitud por la reunión, donde se sintieron escuchados, y agradecieron al Papa por “su discurso tan concreto”.

