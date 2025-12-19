Dos colombianos aparecen en la lista de canciones más escuchadas de Obama en 2025

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama publicó su tradicional lista de canciones más escuchadas del año. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama publicó su tradicional lista de canciones más escuchadas del año, una selección que desde hace más de una década se ha convertido en un termómetro informal de las tendencias musicales globales.

Para la edición de 2025, la lista incluyó a dos artistas colombianos: DFZM y Manuel Turizo, un reconocimiento que vuelve a destacar la presencia de la música latina en el radar del exmandatario.

“Con el fin de 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos”, escribió Obama en su cuenta de X al divulgar el listado, que reúne 30 canciones de distintos géneros y nacionalidades.

As 2025 comes to a close, I'm continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy—and please send any recommendations for me to check out! pic.twitter.com/T9LFt5fnKG — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2025

Entre los temas seleccionados aparece “Vitamina”, del ecuatoriano Jombriel junto al colombiano DFZM y el productor Jøtta. La canción fue uno de los éxitos del año en la escena urbana y logró posicionarse en el Top 100 de Billboard en Colombia, consolidando a DFZM como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional.

Le recomendamos: Trump suspende “lotería de green cards” tras ataque en universidad: esto es lo que se sabe

El otro representante colombiano es Manuel Turizo, quien figura en la lista con “En privado”, una colaboración con el artista mexicano Xavi. El tema se suma a una serie de colaboraciones internacionales que han mantenido a Turizo entre los nombres más visibles del pop latino en los últimos años.

La lista de Obama para 2025 también incluye a otros artistas hispanos como Rosalía, quien aparece con “Sexo, Violencia y Llantas”, una canción de su álbum Lux, además de Mora, De La Rose y Myke Towers.

En esta ocasión, llamó la atención la ausencia de Bad Bunny, habitual en selecciones anteriores y quien lanzó una este año canciones y videos como “NUEVAYoL”, en la que critica a los estadounidenses por sus políticas, especialmente las migratorias de Donald Trump

Junto a los latinos, Obama destacó figuras ya consolidadas y emergentes de la música global como Kendrick Lamar, SZA, Lady Gaga, Drake, Olivia Dean, Chappell Roan y Bruce Springsteen, entre otros. Según EFE, la diversidad del listado refleja el interés del exmandatario por combinar artistas consagrados con nuevas voces de distintos géneros.

Desde sus años en la Casa Blanca, la lista musical anual de Obama se viraliza rápidamente y suele interpretarse no solo como una muestra de sus gustos personales, sino también como un escaparate cultural que impulsa la visibilidad de artistas alrededor del mundo.

La forma en que Obama compila estas listas no siempre está detallada públicamente. Algunos periodistas y comentaristas incluso especulan que puede recibir recomendaciones, escuchar parte de los repertorios o trabajar con su equipo para seleccionar los temas antes de compartirlos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com