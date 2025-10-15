“Día oscuro” para la prensa: periodistas pierden acceso al Pentágono

Decenas de reporteros abandonaron el Pentágono tras negarse a firmar un acuerdo que, según ellos, criminaliza el periodismo independiente. Foto: AFP - DANIEL SLIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Casi todos los reporteros que cubrían al Departamento de Defensa de Estados Unidos entregaron este miércoles sus credenciales de acceso al Pentágono, tras negarse a firmar un nuevo acuerdo impuesto por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que limita severamente la libertad de prensa dentro de la institución.

La medida, denunciada por asociaciones de periodistas como un golpe sin precedentes al derecho a informar, marca un punto de ruptura en la relación entre los medios y las Fuerzas Armadas.

Según el medio Axios, las nuevas reglas del Pentágono exigen que los periodistas se comprometan por escrito a no “solicitar” información no autorizada y a restringir sus fuentes a comunicados oficiales.

Las principales cadenas y medios del país, incluidos The New York Times, Washington Post, CNN, Fox News, ABC, NBC, Reuters y AP, rechazaron firmar el acuerdo, al considerar que criminaliza el trabajo periodístico.

Solo algunos medios de orientación conservadora, como One America News, aceptaron las condiciones.

La organización Pentagon Press Association (PPA), que reúne a los principales medios, calificó la jornada como “un día oscuro para la libertad de prensa”, al tiempo que anunció que sus miembros seguirán cubriendo al Ejército y la política de defensa “por otros medios”.

“Lo que está en juego es la transparencia en el gobierno, la rendición de cuentas pública y la libertad de expresión para todos”, señaló la PPA en un comunicado.

El impacto humano también fue visible. Martha Raddatz, corresponsal de asuntos globales de ABC, contó que devolvió su pase tras 30 años de cubrir guerras y operaciones militares.

“Este es el recuerdo que quise llevarme al salir del edificio”, escribió en Instagram.

Por otro lado, Dan Lamothe, del Washington Post, se despidió con una frase que se viralizó entre sus colegas: “La credencial se fue, el trabajo continúa”.

Turned in the badge today.



My colleagues and I will stay on the beat, but in a new way. The work continues.



Danlamothe.30 pic.twitter.com/K0mYouleWS — Dan Lamothe (@DanLamothe) October 15, 2025

El Pentágono, por su parte, defendió la decisión. El portavoz Sean Parnell aseguró que esta política “es lo mejor para nuestras tropas y para la seguridad nacional”.

El secretario Hegseth, excomentarista de Fox News, ha acusado mientras tanto en redes a los medios de “victimizarse” y de “robar información clasificada”.

El conflicto llega en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa bajo la administración de Donald Trump, que ha respaldado a Hegseth y calificó a los medios como “perturbadores para la paz mundial”.

Como advirtió la veterana periodista Barbara Starr, “nadie votó para limitar el derecho de los estadounidenses a saber qué hace su ejército. Este es un día oscuro, sí, pero la prensa no dejará de informar”.

Según explicó el exvocero del Pentágono Pete Williams en una entrevista con NPR, la nueva política no solo complica el trabajo de los reporteros, sino que también empobrece la comprensión pública sobre las Fuerzas Armadas.

Al exigir que los periodistas pidan autorización previa para hablar con fuentes o buscar información no oficial, el Pentágono “aumenta la distancia entre los ciudadanos y su ejército”, dijo.

Williams advirtió que el público estadounidense, cada vez más alejado de la experiencia militar, depende del periodismo para entender decisiones que afectan su seguridad y sus impuestos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com