Diálogos con la oposición: el chavismo pide el avión retenido en Argentina a cambio

Decenas de personas se manifestaron en Caracas pidiendo la recuperación del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Argentina desde junio pasado, así como por la liberación de su tripulación. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

El jefe de la delegación oficialista en el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, Jorge Rodríguez, condicionó la reanudación de estas negociaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio pasado por posibles vínculos con el terrorismo.

“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) durante una sesión legislativa. Rodríguez tildó la retención de la aeronave como “un vulgar secuestro” y puntualizó que, en caso de que no sea devuelto, van a “combatir” en la calle y en instancias internacionales.

La intervención del parlamentario tuvo lugar antes de que la AN, de contundente mayoría chavista, aprobara, por unanimidad, un acuerdo en “repudio a la intención aviesa del Gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina y que pertenece al pueblo venezolano”. Sobre esto, el líder chavista criticó la decisión del Poder Judicial argentino de retener el avión y a los tripulantes (5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado) y aseguró que este sistema y la fiscal del caso, Cecilia Incardona, no son autónomos. ”El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma, (depende) de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, es una empleada de la embajada de Estados Unidos, no me vengan con independencia del Poder Judicial argentino, eso es mentira”, aseveró.

