Diosdado Cabello: solo se podrán sustituir candidados por otros ya postulados

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Foto: EFE - Rayner Peña R.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó en su programa semanal, Con el mazo dando, que la oposición solo podrá cambiar a los candidatos inscritos para las presidenciales por otro nombre que ya se haya postulado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes del cierre de las inscripciones.

“Según el Artículo 64 (de la Ley de Procesos Electorales)... la sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación. ¿Qué significa que constituya una nueva postulación? Usted primero postula y esa postulación es admitida o no. Hay gente que ni siquiera llega a postularse porque la máquina dice que no va. Es una parte fundamental del proceso. En consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitidos, deberá cumplir con los requisitos con la presente ley y su reglamento. Es decir, si previamente no fue postulado, no puede ser candidato”, dijo Cabello.

Esta aclaración llega en referencia a la inscripción de Edmundo González Urrutia por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el cual es visto como un candidato “tapa”. Es decir, un candidato que será reemplazado eventualmente. La oposición espera sustituir a González más adelante en el proceso por Corina Yoris, designada por María Corina Machado para llevar las banderas de la PUD en las urnas.

El posible reemplazo de González Urrutia por parte de la oposición todavía está en el aire. María Corina Machado, quien arrasó en las primarias opositoras en 2023, pero fue inhabilitada políticamente y no puede participar en las elecciones, continúa denunciando las barreras que impone el gobierno para celebrar unos comicios justos y transparentes. Del lado del oficialismo, la respuesta continúa siendo tajante, a pesar de la presión internacional.

“Léanse las leyes, escuálidos. Perdón, señores opositores”, dijo Cabello.

En la lista de 13 postulados a las presidenciales de Venezuela aparecen Manuel Rosales, gobernador del estado petrolero de Zulia (oeste) y rival de Hugo Chávez en 2006, y González Urrutia, inscrito “provisionalmente”, Luis Eduardo Martínez; Daniel Ceballos; Antonio Ecarri; Juan Carlos Alvarado; José Dionisio Brito Rodríguez; Benjamín Rausseo; Javier Bertucci; Claudio Fermín; Luis Ratti; Enrique Márquez y, por supuesto, Nicolás Maduro.

Los vueve dirigentes que se presentan como antichavistas, a excepción de Rosales y González Urrutia, son tachados por la oposición tradicional de “alacranes”, término usado para nombrar a “colaboracionistas” del oficialismo.

