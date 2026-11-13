Cien días de De la Espriella en política exterior: más allá del giro hacia Trump e Israel

Uno de los frentes de prioridad en materia exterior para el gobierno de De la Espriella ha sido Estados Unidos. El foco con Washington, en donde Bogotá nombró a María Consuelo…

En sus primeros 100 días, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha empezado a imprimir un giro en la política exterior colombiana. La apuesta por estrechar relaciones con Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha venido acompañada de decisiones que, según analistas, rompen con posiciones históricas del país y de una reorganización de su presencia diplomática en el mundo.

Uno de los frentes de prioridad en materia exterior para el gobierno de De la Espriella ha sido Estados Unidos. El foco con Washington, en donde Bogotá nombró a María Consuelo Araújo como embajadora, ha estado en la cooperación militar. Tras pocos días en la Casa de Nariño, el gobierno de De la Espriella adhirió al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional liderada por Estados Unidos y a la que pertenecen casi una veintena de países del continente.

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Colombia se sumó, así, a la lista de países alineados con las prioridades de la Casa Blanca en el hemisferio, en donde esta había iniciado ya una campaña militar en aguas del Caribe y el Pacífico. Con bombardeos que han matado a cerca de 250 personas, Washington asegura estar combatiendo el tráfico marítimo de narcóticos en lo que expertos en derechos humanos, no obstante, han calificado como ejecuciones extrajudiciales.

En la lista de aliados ya se encontraban Ecuador, que renovó su acuerdo militar con Washington, y Venezuela, gobernada bajo estrecha vigilancia de la Casa Blanca. Con Colombia del mismo lado, para algunos analistas Estados Unidos tiene una oportunidad quizá única para acorralar a grupos como el ELN, que operan en las zonas fronterizas.

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La recomposición del lazo bilateral entre Estados Unidos y Colombia, que se había deteriorado durante los últimos dos años en medios de múltiples choques entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro, alcanzó quizá su momento cumbre durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, apenas un mes después de la investidura presidencial. Desde Barranquilla, el jefe de la diplomacia estadounidense anunció un paquete de ayudas por 1.000 millones de dólares en áreas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, si bien no se logró otro de los objetivos: que Washington levante los aranceles contra Colombia.

La proyectada cercanía entre ambos gobiernos, no obstante, empezó a poner a prueba la tradición bipartidista de la relación cuando el presidente De la Espriella manifestó su apoyo a María Elvira Salazar, quien aspiraba (y logró) la reelección para el Senado de Estados Unidos en las más recientes elecciones de mitad de mandato.

Por su apoyo a Salazar, De la Espriella recibió un llamado de atención de Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Meeks, quien también fue reelegido y se convertirá ahora en el presidente del Comité, le dijo a este diario que, aunque ayudará a sacar adelante la aprobación de los más de USD 1.000 millones que Marco Rubio prometió para Colombia, vigilará que “una cantidad suficiente de esos dólares llegue a las zonas afectadas (por el terremoto), junto con los 25 millones que había asignado previamente específicamente para Chocó, el Pacífico y las islas”.

Para Arlene Tickner, exdiplomática colombiana y docente universitaria, la alineación “irrestricta” de la Casa de Nariño con la Casa Blanca quedó en entredicho tras los resultados de las elecciones de medio término. A partir de enero, los demócratas serán mayoría en ambas cámaras, lo que seguramente se verá reflejado en freno a las políticas duras del presidente Trump en distintos frentes.

Este nuevo escenario ha obligado al Gobierno colombiano a dar un primer timonazo en su relación con Washington y al canciller Bula a ofrecer disculpas a los demócratas esta misma semana por la serie de comentarios ofensivos que en sus redes sociales hizo antes de asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Él dijo lo que pensaba cuando pensó que no había consecuencias (…) Ya sabemos quién es el señor Bula”, dijo en Caracol Radio Analilia Mejía, demócrata por Nueva Jersey en la Cámara de Representantes e integrante del Comité de Seguridad Nacional y del Subcomité de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Pero el alineamiento del que habla Tickner no ha sido solo con Trump. Ella se refiere a “una estrategia que describo como sectaria en términos de una alineación irrestricta con Trump y con Netanyahu, ni siquiera con los dos países, con Trump y con Netanyahu, y excluyente de muchas otras relaciones estratégicas que ha tenido Colombia históricamente”. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, además de las decisiones frente a la soberanía de Israel, Colombia se está alineando con un gobierno cuya continuidad está en duda, luego de que el presidente Isaac Herzog diera su beneplácito a Gadi Eisenkot para formar un gobierno que desbanque a Netanyahu.

Frente a Israel, desde la campaña presidencial, el hoy mandatario anunció que restablecería las relaciones que se habían roto en la administración pasada en medio de lo que Gustavo Petro denunció como un genocidio de Israel contra la población de la Franja de Gaza. Fue un giro de 180 grados respecto a la postura del gobierno anterior que se materializó con acciones como el retiro de Colombia de la demanda contra Israel por genocidio impulsada por Sudáfrica a instancias de la Corte Internacional de Justicia. Pero también se ha visto en otras posturas que llegaron a desconcertar a analistas que señalaron que Colombia estaba tomando determinaciones que “nadie había pedido”. Quizá la más clara fue el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio en disputa histórica con Siria. Además de Colombia, solo Estados Unidos ha adoptado la misma posición al respecto.

A esto se sumó semanas después el anuncio del traslado de la embajada de Colombia a Jerusalén. La sede diplomática, que al igual que la de la mayoría de los países venía funcionando en Tel Aviv, fue inaugurada en el marco de una visita del canciller Bula a Israel. Durante el viaje, el ministro pudo reunirse con su homólogo, Gideon Sa’ar, y hasta con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien destacó la renovada amistad con Colombia bajo la administración de De la Espriella.

La cancillería israelí ha hecho lo propio. En días recientes, Hadas Meitzad, directora de la División de la ONU y Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, visitó Colombia. En diálogo con este diario, destacó la importancia de Colombia, particularmente por el asiento que tiene actualmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además del que ostenta en el Consejo de Derechos Humanos, órgano fuertemente criticado por Israel, por cierto.

Según ella, el objetivo de su viaje fue establecer un “diálogo político con el gobierno colombiano sobre asuntos relacionados con la ONU”, en el que Israel y Colombia pudieran escuchar mutuamente sus prioridades en ese escenario internacional. Si bien no se refirió a votaciones específicas, respondió a este diario que su intención es contar con el apoyo de Colombia para que la voz de Israel sea “escuchada” en el Consejo de Seguridad cuando se aborden asuntos relacionados con Palestina o Líbano, por ejemplo. “No somos miembros del Consejo, pero estamos con frecuencia en el ‘menú’”, explicó. En otro movimiento sorpresivo, Colombia rompió relaciones con la República Islámica de Irán y declaró a su Guardia Revolucionaria como una organización terrorista.

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De cierres y costos

“No hay dirección, básicamente no hay dirección y todos afuera estamos esperando un poco de línea”, contó a El Espectador un miembro del cuerpo diplomático colombiano. La afirmación refleja la falta de orientación tanto en los procedimientos internos como en las decisiones de política exterior que se toman en la Cancillería. Un ejemplo son los anuncios sobre cierres y cambios en las misiones diplomáticas que representan al país. Inicialmente se contemplaba el cierre de 17 embajadas, pero la decisión terminó concretándose en el cierre de cinco sedes y la reducción del nivel de representación diplomática en otros ocho países. Todo se conoció a través de la prensa. Caracol Radio confirmó que las embajadas que finalmente cerrarán son las de Etiopía, Senegal, Haití, Barbados y Sudáfrica.

Inicialmente también se habló del cierre de la misión en Ciudad del Vaticano, donde un solo embajador representaría a Colombia ante Italia, la FAO y la Santa Sede. Sin embargo, posteriormente la propia Cancillería confirmó que Mario Rafael Alario ya había recibido el beneplácito para representar a Colombia ante el Vaticano.

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En el marco de los cambios diplomáticos anunciados a mediados de año, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), uno de los dos sindicatos de la Cancillería, hizo llegar a esa cartera un documento en el que advierte que estas medidas podrían debilitar la presencia internacional de Colombia, afectar la atención consular y poner en riesgo las relaciones comerciales y las oportunidades de cooperación. Todo esto, mientras los ahorros fiscales serían inferiores a los costos potenciales. Como ejemplo, señala que el cierre de las 14 embajadas supondría un ahorro bruto anual de COP 38.300 millones, pero estima que el ahorro recurrente efectivo estaría entre COP 20.000 y COP 32.000 millones.

La asociación calcula que las medidas pondrían en riesgo exportaciones por USD 802 millones anuales, equivalentes, según el documento, a cerca de COP 2,5 billones. Asimismo, al referirse a los cierres de embajadas en África, destaca que las exportaciones colombianas a Argelia alcanzaron los USD 34 millones en 2025 y que Colombia exportó USD 358,8 millones a Sudáfrica ese mismo año. En Pretoria quedaría funcionando una oficina consular. Según fuentes diplomáticas consultadas por El Espectador, tras conocerse el anuncio, las autoridades de uno de estos países africanos cancelaron varias reuniones que estaban programadas con la misión colombiana.

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Estas mismas fuentes cuestionan que las aperturas diplomáticas respondan a criterios de política exterior, mientras que los cierres se justifiquen por razones de austeridad administrativa. “Lo que se ahorra es muy poquito y se daña la relación con el país que se está cerrando”, señalan. Advierten, además, que el cierre de algunas misiones puede interrumpir avances comerciales que los funcionarios colombianos ya venían gestionando en esos mercados. Esas oportunidades, sostienen, podrían terminar siendo aprovechadas por países con intereses similares, como México, Perú o Brasil, que ocuparían los espacios que Colombia dejaría vacantes.

Pero las consecuencias van más allá del comercio. Tickner añade a la lista las oportunidades de cooperación desaprovechadas en ámbitos como el medio ambiente, la paz, el género y la diversidad, la cooperación sur-sur, la financiación del desarrollo y la reestructuración de deuda. “Hay temas en los cuales Colombia había adquirido protagonismo, visibilidad, reconocimiento y evidentemente pues serán ocupados por otros”, explica. A este punto y con casi cuatro años por delante, más allá de los cierres, aperturas y gestos de acercamiento, todavía hay preguntas sobre la dirección en exteriores de la “patria milagro” y los costos que puede tener para los intereses de Colombia.

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