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Cien días de De la Espriella en política exterior: más allá del giro hacia Trump e Israel

El giro de la política exterior colombiana no solo se refleja en el acercamiento a Israel y Estados Unidos. También en la reorganización de las misiones diplomáticas, una decisión que podría debilitar la presencia del país en mercados estratégicos y espacios de cooperación internacional.

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María Alejandra Medina y Hugo Santiago Caro
Handout picture released by the Colombian Army press office showing the US Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. Dan Caine (L) shaking hands with Colombia's Commander General of the Military ForcesMajor General Erik Rodriguez, upon arrival in Bogota, on November 10, 2026. (Photo by Handout / Colombian Army / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general de la Fuerza Aérea Dan Caine (izquierda), estrecha la mano del comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez.
Foto: AFP - HANDOUT

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En sus primeros 100 días, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha empezado a imprimir un giro en la política exterior colombiana. La apuesta por estrechar relaciones con Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha venido acompañada de decisiones que, según analistas, rompen con posiciones históricas del país y de una reorganización de su presencia diplomática en el mundo.

Uno de los frentes de prioridad en materia exterior para el gobierno de De la Espriella ha sido Estados Unidos. El foco con Washington, en donde Bogotá nombró a María Consuelo…

Por María Alejandra Medina

alejandra_mdn mmedina@elespectador.com

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior. HugoCaroJ hcaro@elespectador.com
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