"Doralzuela": la ciudad más venezolana de EE. UU., un epicentro de deportación

Eleazar Guevara, emprendedor y miembro del Venezuelan American Caucus (VAC), entregó al Concejo de Doral firmas de 170 familias para pedir que revoquen el ‘Acuerdo 287(g)’, un convenio que faculta a policías locales a cooperar con ICE, al…

Activistas y residentes de Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, exigieron este miércoles al Ayuntamiento que rompa su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que esta urbe de Florida deje de ser el "epicentro" de las deportaciones del país.

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Eleazar Guevara, emprendedor y miembro del Venezuelan American Caucus (VAC), entregó al Concejo de Doral firmas de 170 familias para pedir que revoquen el ‘Acuerdo 287(g)’, un convenio que faculta a policías locales a cooperar con ICE, al denunciar que hay comercios que han perdido hasta el 80 % de sus ventas por el miedo a las redadas.

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"Ya basta. Lo que está viviendo nuestra comunidad es totalmente vergonzoso, no nada más por las políticas nacionales de lo que está ocurriendo con las redadas migratorias y las detenciones a padres, hombres y mujeres de esta ciudad, Doral hoy es el epicentro de las detenciones migratorias en el país", declaró a los medios.

Guevara estuvo acompañado de grupos como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 asociaciones, que denunciaron que la oficina del ICE en Miami, área donde está Doral, lidera los arrestos a nivel nacional.

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Los activistas avisaron que reunirán apoyos ciudadanos suficientes para forzar al Concejo de Doral a votar para cancelar su acuerdo con ICE, mientras la alcaldesa, la republicana Christi Fraga, argumenta que está obligada por una ley del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a tener el acuerdo, aunque otras ciudades no lo firmaron.

"Lo que queremos es que el Gobierno de Doral mande un mensaje a la comunidad de que quieren proteger a la comunidad y que no son cómplices en esta cacería de brujas que estamos viendo todos los días en Miami, en Doral, en el estado y en el país", manifestó Thomas Kennedy, consultor de la FLIC.

El costo económico de las deportaciones

En Doral, conocido como ‘Doralzuela’ porque el 40 % de su población es de origen venezolano, más que ninguna otra ciudad de Estados Unidos, las deportaciones han costado USD 62 millones a los contribuyentes locales, citó el activista Juan Cuba con base en datos del Economic Policy Institute (EPI), basado en Washington.

Además, los residentes reportaron que hay comercios que han alertado de pérdidas del 70 % al 80 % en ventas en los últimos meses por el miedo de los trabajadores o de los habitantes a salir.

"Muchas familias me han contactado y me han dicho: ‘Eleazar, hay personas que tienen más de dos meses que no salen de su casa, que le están llevando mercado a su casa’. Preso, pero libre en su casa, ya basta", recalcó Guevara.

En eso coincidió Liz Rebecca Alarcón, residente de Doral y fundadora de Pulso, medio sin fines de lucro, al asegurar que "nunca" ha visto "la ciudad tan desolada, tan vacía y con tanto miedo como ahora".

"Están las mamás en los grupos de WhatsApp diciendo: ‘no puedo llevar a mi bebé porque tengo miedo de que me vaya a agarrar ICE'", relató.

La polémica creció con la visita del zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, la semana pasada, cuando en un evento de hispanos conservadores en la ciudad destacó un récord nacional de casi 200.000 arrestos migratorios en los últimos cuatro meses, y avisó que las deportaciones se intensificarán en 2027.

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