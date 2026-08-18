Dos colombianos fueron detenidos por ICE mientras seguían la gira de Karol G

Detalle de la insignia de un agente de ICE cerca de Delaney Hall, un centro de detención de inmigrantes en Elizabeth, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2025. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

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David Panqueva, conocido como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez, fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras acompañaban la gira de la cantante colombiana Karol G por Estados Unidos y organizaban fiestas después de sus conciertos.

La pareja permaneció detenida durante dos semanas antes de recuperar su libertad, según relató Silvia Páez, hermana de Santiago y amiga cercana de la pareja, a CNN. Durante ese periodo, ambos atravesaron momentos difíciles. Aunque tenían solicitudes de asilo en curso, los agentes de ICE les dijeron que sus visas habían expirado y que, por esa razón, podían ser expulsados del país.

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Tras su liberación, Panqueva y Páez agradecieron a través de sus redes sociales a las personas que los apoyaron durante su detención. “Aunque todavía hay mucho dolor, muchas cosas que procesar y mucho por decir”, escribieron, la gratitud que sienten hacia quienes estuvieron a su lado es inmensa.

Ninguno de los dos tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Según Silvia, cuando fueron detenidos, uno de los agentes federales les aseguró que permanecerían bajo custodia solo unas horas. Sin embargo, esas horas terminaron convirtiéndose en dos semanas.

Panqueva llegó a Estados Unidos en 2021 y Páez lo hizo un año después. Desde entonces, ambos iniciaron procesos para solicitar asilo y han contado con asesoría y representación legal, explicó Silvia para CNN.

La pareja se estableció en Chicago, Illinois, donde Panqueva comenzó a trabajar como DJ. Páez, quien se desempeña como su mánager, lo acompañó en el desarrollo de su carrera. Juntos también crearon La Mesa, una plataforma dedicada a organizar eventos de música latina en Estados Unidos.

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Para ayudar a cubrir los gastos legales derivados de la detención, Silvia organizó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe. La familia logró reunir más de US$20.000, dinero que también permitió comprar tarjetas telefónicas para que ambos pudieran mantenerse en contacto con sus familiares y abogados. Según Silvia, estas comunicaciones fueron fundamentales para ayudarlos a “mantenerse cuerdos” durante el tiempo que permanecieron detenidos.

Entre los aspectos que más llamó la atención a la pareja estuvo el apoyo que encontraron dentro del centro de detención. Aunque denunciaron malos tratos por parte de agentes de ICE, también contaron a Silvia que encontraron solidaridad entre los inmigrantes latinoamericanos que estaban detenidos. En medio de una situación marcada por la incertidumbre y las pocas posibilidades de recibir ayuda, los internos se apoyaban entre sí de distintas maneras.

Ahora, ambos recuperaron su libertad y esperan que sus solicitudes de asilo avancen hasta una resolución definitiva. Su prioridad es evitar que una experiencia similar vuelva a repetirse, especialmente en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump y por la creciente incertidumbre entre los inmigrantes.

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