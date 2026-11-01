La Policía de Fairfield, citada por CNN, identificó a la víctima mortal del viernes como Constance Hages, de 31 años, quien, según sus familiares, estaba embarazada cuando…

Horas después se informó de al menos una persona muerta y otras ocho heridas en una balacera después de un partido de fútbol americano universitario en Birmingham, Alabama, la noche del sábado.

Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en el norte de California dejó un muerto y seis heridos el viernes, informó la policía, que todavía no identificó a los responsables.

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Dos muertos, incluida una embarazada, por tiroteos el fin de semana de Halloween en EE. UU.

La Policía de Fairfield, citada por CNN, identificó a la víctima mortal del viernes como Constance Hages, de 31 años, quien, según sus familiares, estaba embarazada cuando murió.

El incidente ocurrió poco antes de las 8:30 p. m. hora local en una tienda de la cadena Spirit Halloween de un centro comercial de la ciudad de Fairfield, a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco.

El comisario de Fairfield, Dan Marshall, dijo a la prensa que una persona había muerto y otras seis habían sido hospitalizadas con heridas de bala. Al menos tres se encuentran en estado crítico, añadió.

"El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa en estos momentos", declaró Marshall a última hora del viernes, y señaló que la policía aún no ha identificado al "sospechoso o los sospechosos".

El tiroteo se produjo pocas horas antes del comienzo de Halloween, que se celebra en Estados Unidos este sábado.

Marshall afirmó que no se había decretado el confinamiento de ninguna zona fuera del centro comercial Solano Town Center.

En cuanto al tiroteo del sábado, De’Rell Freeman, subdirector de información pública del Departamento de Policía de Birmingham, citado por CNN, informó que “los agentes recuperaron múltiples armas de fuego en el lugar y las entregaron a nuestra sala de evidencias”, y añadió que una persona fue detenida y trasladada a la sede de la Policía para ser interrogada.

Según los datos de Gun Violence Archive, en lo corrido de 2026 (con corte al 29 de octubre) se cuentan 10.761 muertes por la violencia armada en Estados Unidos, casi 20.000 heridos y 387 tiroteos masivos, es decir, más de uno al día.

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