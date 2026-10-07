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Drones y narcotráfico: el nuevo giro de EE. UU. en Colombia

Estados Unidos trasladó drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador para reforzar la vigilancia contra el narcotráfico, en un giro que muestra cómo Washington vuelve a priorizar la seguridad en América Latina.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
USA5108. WASHINGTON (DC, EEUU), 14/03/2023.- Fotografía sin fecha cedida por la Fuerza Aérea estadounidense donde se aprecia el dron MQ-9 Reaper, armado con municiones guiadas por láser GBU-12 Paveway II y misiles AGM-114 Hellfire, durante una misión de combate sobre el sur de Afganistán. El dron "Reaper MQ-9" tiene capacidad para entrar en combate, pero fue diseñado para prolongadas labores de vigilancia. Así es el aparato que EE.UU. tuvo que derribar este martes sobre el mar Negro después de que un caza ruso lo golpeara, haciendo que perdiera el control. EFE/Leslie Pratt/Fuerza Aérea EE.UU. /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Fotografía sin fecha cedida por la Fuerza Aérea estadounidense donde se aprecia el dron MQ-9 Reaper, armado con municiones guiadas por láser GBU-12 Paveway II y misiles AGM-114 Hellfire, durante una misión de combate sobre el sur de Afganistán.
Foto: EFE - Leslie Pratt

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Las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos han experimentado cambios desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Entre ellas, la lucha contra el narcotráfico ha ocupado un lugar central en la agenda de su administración, que ha desplegado distintas acciones para reforzar la presión sobre las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Estas incluyen ataques contra embarcaciones señaladas por Washington (sin pruebas y con acusaciones de ser ejecuciones extrajudciales) de estar vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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