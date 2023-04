“Echar presidentes porque sí”: Petro ante la OEA sobre Perú

Presidente Gustavo Petro durante su gira por Estados Unidos. Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Cristian Garavito/Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nuevo se refirió a la situación política en Perú este miércoles en Estados Unidos. Lo hizo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, en donde el mandatario cumple hoy el tercer día de agenda.

Luego de reconocer que gracias a la Carta Democrática Interamericana hoy es presidente (por la sentencia de la Corte IDH que reconoció que los derechos políticos del entonces alcalde de Bogotá fueron violados al ser destituido e inhabilitado), reclamó ante el Consejo Permanente: “¿(En Perú) no hay un presidente preso sin sentencia judicial?”, lo que, sostiene, contradice la misma Carta.

Y continuó: “Nuestros sistemas jurídicos, no solo los nuestros, los de aquí, los de los vecinos, aún están construidos de manera que contradicen la Carta Democrática, que se puede echar presidentes porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso”, dijo en referencia a la destitución de Pedro Castillo por parte del Legislativo de Perú, que vacó a Castillo el pasado 7 de diciembre después de su denominado intento de autogolpe de Estado.

En el recinto, se encontraba el representante alterno de Perú ante la OEA, que se levantó de su silla durante la intervención del presidente, una evidente señal de protesta.

La constante defensa del presidente Petro a Castillo ha resultado ya en el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia y la declaración del mandatario como persona no grata en el país vecino.

“No me quiero meter en política interna, pero ya he sido declarado persona no grata, entonces lo haré”, dijo Petro el martes durante un evento al que fue invitado en la Universidad de Stanford (Palo Alto, California). Allí dijo a los estudiantes en el auditorio que Castillo representaba a los indígenas, históricamente invisibilizados en la política, y que fue despojado de su cargo sin un debido proceso.

Durante su discurso ante la OEA, en donde fue recibido por el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien lo introdujo como uno de los “líderes más influyentes del mundo”, el presidente Petro también se refirió a Venezuela.

Insistió en su aspiración de que Venezuela reingrese al sistema interamericano, e incluso dijo que se debería “conversar” el ingreso de Cuba, “que nunca estuvo”, pues, recordó, la instancia regional se formó en su momento “contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana”.

“Invito a que no nos confrontemos, sino que nos reencontremos en el camino democrático”, concluyó el presidente, quien no dejó de mencionar la lucha coordinada que debe asumir la región, fuente global de minerales, frente a la crisis climática.

Luego del discurso del presidente se dio por concluida la sesión protocolaria.

El resto de la agenda

Este miércoles en la agenda del presidente se había incluido una reunido con la líder demócrata Nancy Pelosi, así como con otros miembros del Legislativo. Sin embargo, por lo menos la reunión con la expresidenta de la Cámara fue reagendada para el viernes luego de que la llegada del presidente Petro llegara con una hora de retraso a la sesión de la OEA.

En Estados Unidos, al presidente Petro lo acompañan los presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero. Según Barreras, se encontrarán en las próximas horas con homólogos de los sectores demócrata y republicano para explicarles cómo funcionará la estrategia de paz total. También pondrán sobre la mesa el tema migratorio, para pedirle al gobierno estadounidense que Colombia sea vista “ojalá sin visa, como un país amigo y hermano”.

Por último, dijo que explicarán a los pares del Congreso estadounidense que los recursos que ese país destine para la paz (presupuesto que se debatirá en las próximas semanas) son fundamentales si se quiere lograr estabilidad en el sur del continente americano. “Colombia es el país garante de esa estabilidad y necesitamos recursos para garantizarla”, concluyó.

El jueves el presidente Petro cerrará su gira por Estados Unidos con la esperada reunión con el presidente Joe Biden, en la que la situación en Venezuela seguramente también será tema de discusión. El mandatario colombiano, de hecho, recortó su agenda en el país norteamericano para regresar el viernes a sostener una reunión con la oposición venezolana previa a la conferencia internacional de cancilleres que se llevará a cabo la próxima semana en Bogotá con el fin de destrabar los diálogos entre la Plataforma Unitaria opositora y el gobierno de Nicolás Maduro.

