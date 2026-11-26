Tampoco la detuvo el bombardeo a una finca lechera en Sucumbíos, en la frontera de Ecuador con Colombia, en marzo, la primera operación conjunta en territorio ecuatoriano que el propio Pentágono asumió como suya y respecto a la…

Ni las más de 70 lanchas destruidas ni las más de 240 muertes que han dejado los bombardeos estadounidenses lograron frenar la campaña militar de Donald Trump frente a las costas de Sudamérica contra los carteles del narcotráfico, pese a todas las críticas que esta operación ha producido por su falta de transparencia.

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Tampoco la detuvo el bombardeo a una finca lechera en Sucumbíos, en la frontera de Ecuador con Colombia, en marzo, la primera operación conjunta en territorio ecuatoriano que el propio Pentágono asumió como suya y respecto a la que Human Rights Watch documentó después que militares ecuatorianos detuvieron y torturaron con descargas eléctricas a cuatro trabajadores.

Por eso, cuando The New York Times reportó el martes que Washington pausó las operaciones militares conjuntas con Ecuador, su “socio más fuerte en la lucha contra los narcoterroristas”, la noticia sorprendió. Algo muy grave tenía que haber pasado.

Según recoge la prensa ecuatoriana, el pasado 23 de septiembre, en el sector de El Aromo, en Manta, murieron Carlos Germán Muñoz Jara —a quien el gobierno ecuatoriano identifica como alias Charlie, un presunto miembro de Los Choneros que estaría vinculado al Frente Oliver Sinisterra de Colombia y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— y dos de sus escoltas. Pero sobre el operativo quedan muchas dudas. La revista The Atlantic reveló que el gobierno de EE. UU. investiga si las Fuerzas Armadas ecuatorianas asesinaron a estos hombres bajo custodia. El gobierno ecuatoriano no confirmó ni desmintió.

Lo que vuelve grave este posible desenlace para la alianza Quito-Washington es la Ley Leahy, la cual prohíbe que Estados Unidos entregue equipos o entrenamiento a unidades militares extranjeras sobre las que haya información creíble de “graves violaciones de derechos humanos”. Las ejecuciones extrajudiciales, como lo sería esta si se confirma, encabezan esa lista de violaciones.

Washington ha tratado de desligarse, asegurando que sus tropas no participaron, aunque aún se investiga si aportó inteligencia u otro tipo de apoyo. Pero, el contexto lo complica: el 22 de septiembre, un día antes de la operación, Stephen Miller, cercanos de Trump, se habría reunido con el presidente Daniel Noboa en Nueva York.

“Esto no habría sucedido sin Stephen”, le dijo un alto funcionario a The Atlantic sobre la campaña militar en la región.

Pero a pesar de la postura actual de Washington, Estados Unidos no necesita haber disparado una bala para quedar comprometido, pues basta con haber apoyado a la unidad que lo hizo. Por eso pesan tanto las palabras del ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, quien tras el operativo presentó la acción como resultado de una cooperación con el Comando Sur.

“Prometimos ‘cárcel o infierno’, y este no llegó a la cárcel”, escribió en X. Y también las del presidente Noboa, quien agregó que los militares ecuatorianos, “en cooperación con el Comando Sur” ejecutaron la operación. La pregunta que hoy queda en el aire es de qué manera participó EE. UU. en dicha operación y en qué circunstancias se dio la baja de estos tres hombres.

El escándalo sacude a Ecuador a solo días de las elecciones locales del 29 de noviembre, en un país donde el 60,82 % de los votantes ya rechazó en 2025 la instalación de bases militares extranjeras y se opone mayoritariamente a la asociación con Washington, desde donde también se cuestiona la alianza. Este mes, 13 congresistas demócratas le pidieron al secretario de Estado Marco Rubio suspender la asistencia militar a Ecuador.

Pero donde más impacto tiene el caso es en la región. Lo que dejó claro Ecuador es que la cooperación militar que busca el gobierno de Trump en el continente no solo depende de los resultados contra las bandas, sino que está atada a lo que hagan en el terreno las tropas de sus socios. A diferencia de lo quue ocurre en altamar y de las operaciones contra narcolanchas, donde Estados Unidos actúa prácticamente solo sin que ninguna ley de asistencia exterior se interponga, Washington necesita en tierra a los ejércitos locales con los cuales se coordina. Ahí está un talón de Aquiles que la administración Trump no parecía haber calculado para su ofensiva: el financiamiento.

Basta una operación bajo sospecha para que Washington congele la alianza. Los bombardeos a lanchas los ejecutan fuerzas estadounidenses con presupuesto del Pentágono, y ninguna ley de asistencia exterior los regula. Pero las alianzas en tierra, en cambio, se sostienen con equipos, entrenamiento e inteligencia entregados a ejércitos extranjeros, y esa ayuda sí pasa por la Ley Leahy y por el Congreso, que es el que la aprueba.

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Bajo esa lógica, la cooperación que Washington acaba de firmar con Venezuela también queda en la mira. Este mes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó en Caracas un acuerdo militar con el gobierno interino que, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense publicado el 24 de noviembre, “podría permitir entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y posiblemente el suministro de equipos de defensa”.

Pero el acuerdo nace con un problema que el mismo informe deja ver: el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, exjefe de la inteligencia militar, está sancionado por Washington y acusado de abusos de derechos humanos. Además, el informe cuenta que la guerrilla del ELN habría sobornado durante décadas a militares venezolanos para transportar oro ilegal, dejando claro que el socio que Washington eligió cargar con el tipo de historial que su propia ley lo obliga a revisar.

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El mismo informe recuerda que el Congreso podría limitar la participación militar en Venezuela y suspender esa asistencia. Así, desde el próximo enero, cuando los demócratas tomen el control de las dos cámaras, los acuerdos de este tipo pasarán a tener una revisión más exhaustiva. El representante Adam Smith, quien presidiría la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, ya pidió “más transparencia” sobre los planes del Pentágono en Venezuela y sobre los ataques a lanchas.

Esto también se sigue con cuidado en Colombia, donde el gobierno de Abelardo de la Espriella sumó al país a la coalición encabezada por EE. UU. contra los carteles en el continente y pidió operaciones militares conjuntas con EE. UU. en territorio nacional. Para eso necesita al Congreso, como exige la sentencia C-459 de 2010 de la Corte Constitucional. Si De la Espriella consigue los votos, Colombia entraría a una alianza con las mismas reglas que hoy tienen en vilo a Noboa: una sola operación cuestionada bastaría para congelar la cooperación, y el costo de haberla defendido lo pagaría el Gobierno colombiano, y no Washington, como en el caso ecuatoriano.

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