Ecuador: justicia declara al expresidente Lenín Moreno culpable de recibir sobornos

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Según el tribunal, Moreno recibió sobornos para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país.

Justicia de Ecuador declara culpable de corrupción al expresidente Lenín Moreno. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador declaró culpable al expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho al haber liderado un esquema de sobornos en favor de la empresa estatal china Sinohydro, adjudicataria de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.

Para los magistrados, la firma del gigante asiático pagó coimas millonarias a través de una red vinculada al empresario y amigo de Moreno, Conto Patiño, que, según reveló la causa, operó entre 2009 y 2018 y utilizó empresas y a las 20 personas procesadas para canalizar los pagos.

Según resolvieron los jueces, Moreno se valió entonces de su cargo como vicepresidente del país (que ejerció entre 2007 y 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, de quien se distanció políticamente tras ganar las elecciones en 2017) para intervenir en un “ámbito ajeno a su rectoría” con el objetivo de beneficiar a Sinohydro, a cambio de dádivas. Los jueces Julio Inga, Manuel Cabrera y Daniella Camacho reinstalan la audiencia de juicio en el caso Sinohydro contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, en Quito, el 28 de agosto de 2026.“El beneficio indirecto recibido a través de terceras personas no deja de lado la valoración de la actuación funcional del procesado, sino que aportan al correlato financiero que, en su conjunto, establece el carácter de obtención de recursos indebidos”, dijo el juez ponente Manuel Cabrera.

A lo largo de más de seis horas, el tribunal detalló cómo se configuró el delito de cohecho en este caso, en un esquema que también incluye a exfuncionarios y a integrantes del núcleo familiar del exmandatario. Los jueces también hallaron culpables en calidad de cómplices a la esposa de Moreno, Rocío González; su hija, Irina Moreno González; su cuñada Marta González; y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno.

Según la Fiscalía, el expresidente entre 2017 y 2021 habría recibido junto a su familia más de USD un millón de un total de USD 76 millones supuestamente entregados por Sinohydro para quedarse con la edificación de Coca Codo Sinclair, una planta con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

A la espera de que se conozcan las penas asociadas a la condena, la procuraduría ha solicitado seis años y seis meses de prisión para Moreno, al igual que para el resto de los procesados, entre los que está también el exembajador de China, Cai Runguo, y el exgerente de Coca Codo Sinclair, Luciano Cepeda Vasco, también considerado autor directo de cohecho por los jueces. Además de las penas de cárcel, la Fiscalía ha requerido que a todos los involucrados se los inhabilite para ejercer cargos públicos o para tener vínculos contractuales con el Estado, que se les suspenda los derechos de participación y que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.

Por último, la acusación había reclamado que los culpables pidan disculpas públicas y que se instale una “cita anticorrupción” en el complejo hidroeléctrico.

Moreno apunta a una supuesta “venganza” de Correa

El expresidente Lenín Moreno asistió de manera presencial a la audiencia y escuchó en la sala las deliberaciones de los jueces, que le han condenado en primera instancia.

En un cuarto intermedio de la sesión, el expresidente de Ecuador aseguró que su presencia allí se debía a que quería “dar la cara” y negó cualquier posibilidad de abandonar el país. “Estamos locos, yo estoy aquí y aquí continuaré”, afirmó.

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Defendiendo su inocencia, Moreno atribuyó la acusación de la Fiscalía a una supuesta necesidad de vincular a una persona de alto cargo dentro del Gobierno para sostener el caso porque, según él, de otra forma el delito “se cae”. En ese sentido, insistió en que “no he recibido ni un solo centavo”.

Asimismo, sobre los contratos de su esposa y su hija con el empresario Patiño, Moreno sostuvo que correspondieron a actividades particulares, en concreto, a la venta de agendas y de retratos. “Hace poco más de ocho años, más o menos, (Rafael) Correa ofreció vengarse de mi y de otras personas”, aseguró el ex presidente de la República.

El exmandatario cuestionó también la labor del fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, al que señaló de estar “buscando donde no corresponde” en lugar de enfocarse en quienes, a su parecer, solían “jalar comisiones”.

En concreto, apuntó contra el entonces ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, encarcelado también desde 2024 por corrupción. Según Moreno, fue Glas quien “desempolvó el proyecto”, lo “llevó adelante” y “en 2010 fue a obtener el financiamiento” para la construcción de la planta hidroeléctrica.

“Me pregunto dónde participé yo, en qué parte intervine yo. ¿Por ser amigos de la familia Patiño tenía yo que haber intervenido directamente en el tema?”, se defendió.

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Cabe remarcar que Glas declaró como testigo en el juicio del caso Sinohydro y señaló que Moreno lo llamó en varias ocasiones “preguntándome detalles de cómo avanzaba el proyecto, el financiamiento, cosa que me llamaba la atención porque no estaba dentro de sus competencias”.

Como en otras ocasiones, Lenín Moreno ligó todo el caso a una supuesta represalia orquestada por el expresidente Rafael Correa, quien, según él, “hace poco más de ocho años, más o menos, ofreció vengarse de mí y de otras personas”.

A través de su cuenta de X, Correa –presidente entre 2007 y 2017 y también condenado en 2020 a ocho años de prisión, que no ha sido ejecutada porque él recibió asilo político en Bélgica– celebró la sentencia contra Moreno, a quien vaticinó que “le darán condiciones de lujo, pero quedará para la historia quiénes siempre fueron los corruptos”.

“Cuán contundentes serán las pruebas y cómo será de corrupto este canalla que, con toda la amiga mediática y los poderes fácticos a su favor, lo declaran culpable”, escribió.

Una investigación periodística, el germen de la causa

El portal La Fuente dio inicio al caso Sinohydro cuando, en 2019, publicó una investigación que vinculaba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), como parte de una aparente triangulación de una empresa opaca.

El informe periodístico daba cuenta de una serie de conexiones y supuestas irregularidades de la empresa ‘offshore’ INA Investment –constituida inicialmente en Belice y luego trasladada a Panamá y España–, hechos que motivaron la apertura de la investigación de la Fiscalía sobre posibles sobornos.

Según los datos recabados por la procuraduría, Moreno habría recibido presuntamente de manera ilícita un total de USD 660.000, de los cuales USD 220.000 serían para él y su esposa, supuestamente en forma de una vivienda y muebles de lujo.

Otros USD 440.000 habrían sido destinados, de acuerdo a la parte acusadora, al círculo familiar de Moreno: sus hermanos Edwin (USD 350.000) y Guillermo (USD 10.000), su hija Irina (USD 50.000), sus cuñadas Jacqueline (USD 10.000) y Martha (USD 15.000 dólares), y su suegra Aída Graciela (USD 5.000).

Para el Ministerio Público, la mayor parte de las dádivas tuvieron presuntamente como beneficiarios al empresario Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma USD 44 millones.

*Con EFE y medios locales

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