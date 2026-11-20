El Departamento de Estado de Estados Unidos dio su apoyo a los planes de Colombia de reanudar la aspersión aérea de cultivos de coca. La entidad, a través de una carta dirigida a unos legisladores, a la cual tuvo acceso The Associated Press (AP), aseguró que respalda esta estrategia en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que hace 15 años fue suspendida por las preocupaciones por los efectos del glifosato en la salud. Se ha dicho, además, que la aspersión puede dañar otros cultivos, pone en riesgo a las comunidades rurales y está…

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio su apoyo a los planes de Colombia de reanudar la aspersión aérea de cultivos de coca. La entidad, a través de una carta dirigida a unos legisladores, a la cual tuvo acceso The Associated Press (AP), aseguró que respalda esta estrategia en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que hace 15 años fue suspendida por las preocupaciones por los efectos del glifosato en la salud. Se ha dicho, además, que la aspersión puede dañar otros cultivos, pone en riesgo a las comunidades rurales y está relacionada con la deforestación.

La misiva a la que tuvo acceso la agencia de noticias fue una respuesta a la que enviaron 19 legisladores demócratas al secretario de Estado, Marco Rubio. Los congresistas, entre los cuales estaban Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jim McGovern y Pramila Jayapal, instaron a Washington a oponerse al programa de aspersión, al tiempo que preguntaron si el gobierno de Donald Trump estaba presionando a Colombia para reiniciarla o si le estaba dando apoyo financiero o logístico. Frente a ello, el Departamento de Estado indicó que la aspersión aérea, la erradicación manual y la prohibición del consumo de drogas tienen un potencial significativo para reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína.

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Según la carta, Colombia está preparando un programa piloto de corto plazo para evaluar la viabilidad de la erradicación aérea, además de que aportaría el personal, el combustible para las aeronaves y el herbicida necesario para las operaciones. El país, a la par, seleccionaría la sustancia para ello, de acuerdo a las leyes y las regulaciones. Ahora bien, el representante Mark Pocan, que encabezó el grupo de los demócratas, expresó ante AP las críticas que aún tiene: "La fumigación aérea no fue eficaz en el pasado para reducir el cultivo de coca a largo plazo, y los peligros para la salud humana y el medioambiente son demasiado significativos como para justificar reiniciar el programa". Dijo, entonces: "Seguiré oponiéndome a este programa dañino".

Por su parte, en declaraciones a dicho medio, el Departamento de Estado comentó que el gobierno de Trump acoge con satisfacción el incremento en los empeños de Colombia para reducir la producción de cocaína, que —según afirmó— ha alcanzado niveles récord tras las fallidas políticas antinarcóticos del gobierno anterior. La entidad agregó: "Esperamos que Colombia encabece estos esfuerzos y demuestre resultados. Estados Unidos está dispuesto a apoyar el enfoque que elija".

El gobierno colombiano prepara un programa piloto en el departamento de Putumayo, que contempla intervenir hasta mil hectáreas de cultivos ilícitos. La iniciativa permanece suspendida por decisiones judiciales. El plan prevé usar glufosinato de amonio en lugar de glifosato, que se suspendió después de que la agencia de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Sin embargo, el glufosinato de amonio también ha sido objeto de escrutinio por posibles riesgos para la salud, y ya no está aprobado para su uso en la Unión Europea.

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