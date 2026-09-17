EE. UU. aprueba nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania

La iniciativa fue avalada por 262 votos contra 159 y constituye la primera acción de envergadura del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso al poder de Trump el año pasado.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump.

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El magnate republicano ha dicho que promulgará la legislación, que el mes pasado fue avalada en el Senado por 86 votos a favor y 11 en contra.

La iniciativa estadounidense apunta a los sectores energético y de defensa de Rusia, al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios, así como a la llamada "flota fantasma" de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones de las potencias occidentales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, emitió en un comunicado la aprobación de la legislación y estimó que constituye "una herramienta extremadamente poderosa" que puede detener la guerra.

El Kremlin, en cambio, advirtió que la imposición de nuevas sanciones estadounidenses "complicará" la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

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Poco después de que se aprobara el texto, Kiev sufrió un ataque nocturno con misiles y drones rusos que dejó al menos 18 heridos, indicaron el jueves las autoridades ucranianas.

El texto otorga al presidente estadounidense el poder de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos, entre ellos China e India, con el objetivo de recortar los ingresos que financian la guerra de Moscú.

Sin embargo, Nueva Delhi señaló el jueves que seguirá diversificando sus compras de petróleo, ya que "sigue firmemente comprometida a garantizar la seguridad energética de sus 1.400 millones de habitantes".

"La parte india también ha dejado clara su determinación de tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos", añadió la cancillería en un comunicado.

Este conflicto en el corazón de Europa, desencadenado por la invasión de gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, es el más mortífero en ese continente desde la Segunda Guerra Mundial.

"Enterrar a más personas"

El presidente ucraniano había instalado al Congreso estadounidense para aprobar el paquete de sanciones, en particular durante una visita a Washington en julio.

Este proyecto de ley lleva el nombre de su principal artífice, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido repentinamente en julio, férreo defensor de Ucrania y crítico implacable de Rusia e Irán, también objeto del texto.

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Graham impulsó este texto desde abril de 2025, pero Trump, que prefiere tomar medidas por sí mismo en lugar de ceder poder al Congreso, frenó el proyecto de ley hasta que un acuerdo a comienzos del verano boreal permitió su aprobación por el Senado.

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La Cámara de Representantes está apremiada por el calendario, pues los legisladores deben abandonar pronto Washington para hacer campaña para las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

"Una vez que el proyecto de ley haya sido rápidamente firmado y entre en vigor, esperamos que Estados Unidos vele por su estricta aplicación para poner fin a los flujos financieros que alimentan la guerra del Kremlin", explicó Svitlana Romanko, directora del movimiento ucraniano Razom We Stand.

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"Cada día de retraso es un día en el que nosotros, en Ucrania, debemos enterrar a más personas", dijo.

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