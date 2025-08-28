EE. UU. aprueba venta de misiles a Ucrania por US$825 millones

Un hombre observa una casa privada destruida tras un ataque con misiles rusos en Sloviansk el 28 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Foto: AFP - MARYKE VERMAAK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles ERAM, diseñados para extender el alcance de ataque de los aviones de combate, así como el equipamiento relacionado, por US$825 millones.

🔑Las claves de la venta de misiles de EE. UU. a Ucrania (por si tiene afán)

Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles ERAM por US$825 millones.

El Congreso aún debe dar el aval tras la notificación de la DSCA, agencia del Pentágono.

Joe Biden comprometió más de US$65.000 millones en ayuda militar desde 2022.

Donald Trump se opone a más asistencia y pide que Europa financie mayor parte del apoyo.

La compra se financiará con aportes de Dinamarca, Países Bajos, Noruega y un préstamo de EE. UU.

El Departamento de Estado dio luz verde a la transacción y la agencia estadounidense de cooperación para la seguridad de la defensa (DSCA), dependiente del Pentágono, notificó al Congreso, que aún debe aprobarla.

Durante la presidencia del antecesor del presidente Donald Trump, el demócrata Joe Biden, se comprometió a proporcionar más de US$65.000 millones en asistencia militar a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

Le recomendamos: Ataque masivo ruso deja 15 muertos en Kiev mientras Rusia dice querer negociar

Pero Trump, escéptico sobre la asistencia a Kiev, ha presionado, en cambio, para que Europa desempeñe un papel más importante en la financiación de más ayuda militar.

Kiev realizará la compra con financiación de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y una garantía de préstamo de Estados Unidos, según informó la DSCA en un comunicado.

“Esta propuesta de venta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, equipándola mejor para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional”, dijo la DSCA.

Además, “apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza impulsora de la estabilidad política y el progreso económico en Europa”, añadió.

Le podría interesar: Zelenski pone condiciones: primero garantías de seguridad, luego reunión con Putin

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com