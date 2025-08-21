Zelenski pone condiciones: primero garantías de seguridad, luego reunión con Putin

Esta fotografía, tomada y difundida por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania el 20 de agosto de 2025, muestra al presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante una reunión con periodistas ucranianos y extranjeros en Kiev. Foto: AFP - HANDOUT

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que su primer encuentro con Vladímir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría tener lugar en las próximas semanas, pero una vez que las potencias occidentales dibujen las garantías de seguridad para su país.

🔑Las claves de las declaraciones de Zelenski (por si tiene afán)

Zelenski afirmó que podría reunirse con Putin en una o dos semanas, tras definir garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente ucraniano sugirió Suiza, Austria o Turquía como posibles sedes del encuentro, descartando a China como garante.

Washington y Europa discuten garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN, incluido posible despliegue militar en Ucrania.

Trump se reunió por separado con Putin y Zelenski para impulsar un formato trilateral, mientras Moscú enfría las expectativas.

En paralelo, Rusia intensificó bombardeos y operaciones en Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, causando muertos y heridos en varias regiones.

“Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días”, dijo Zelenski el miércoles en declaraciones a varios medios, entre ellos AFP, embargadas hasta este jueves.

Una vez que esas garantías se precisen, prosiguió, “deberíamos tener una reunión bilateral (con Putin) en una semana o dos”, como desea el presidente estadounidense Donald Trump, que podría unirse al encuentro en formato trilateral.

En cuanto al lugar del encuentro, Zelenski mencionó como opciones Suiza y Austria, dos países con una tradición de neutralidad, y también Turquía, miembro de la OTAN y sede de las últimas conversaciones directas entre delegaciones de Rusia y Ucrania, que no lograron acordar un alto el fuego.

Sin embargo, descartó que China, aliada de Moscú, pueda ser un garante de la seguridad de Ucrania, invadida por su vecino en febrero de 2022. “No necesitamos garantes que no ayudan a Ucrania”.

Suiza hizo saber esta semana que garantizará inmunidad al presidente de Rusia, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta deportación de niños ucranianos a territorio ruso.

El mandatario ruso parece dispuesto a hablar cara a cara con su homólogo ucraniano, si bien Moscú ha enfriado el entusiasmo, puntualizando el miércoles que la cita deberá prepararse “minuciosamente”.

En su discurso diario del jueves, Zelenski acusó a Rusia de eludir la “necesidad” de celebrar una reunión entre los líderes de ambos países.

“Las señales actuales de Rusia son, sinceramente, indecentes. Están tratando de eludir la necesidad de reunirse. No quieren poner fin a esta guerra”, afirmó.

Intensa actividad diplomática

Trump se reunió en los últimos días por separado con ambos líderes, primero con Putin, el viernes pasado en Alaska, y luego con Zelenski y varios líderes europeos, en la Casa Blanca, el lunes.

Pese a la intensa actividad diplomática, el acuerdo sobre unas garantías de seguridad no es nada fácil.

Europeos y estadounidenses plantearon diferentes posibilidades, entre ellas la de ofrecerle a Ucrania unas garantías similares a las del artículo 5 del tratado constitutivo de la OTAN, que prevén una defensa conjunta en caso de ataque.

También se ha propuesto el despliegue de un contingente militar en suelo ucraniano, y un apoyo en materia de formación, aérea y naval.

Ucrania insiste en dichas garantías porque teme que, aun encontrándose una salida al conflicto actual, Rusia la invada de nuevo más adelante.

A su vez, el Kremlin incide en que es inconcebible incluir a Ucrania en la OTAN, y ha advertido que sus propias exigencias de seguridad deberán ser tenidas en cuenta.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró este jueves que para su país sería “absolutamente inaceptable” plantear el despliegue de un contingente europeo en Ucrania.

Desde Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance presionó a Europa advirtiéndole de que deberá asumir “la mayor parte de la carga” de la seguridad de Ucrania. “Es su continente. Es su seguridad, y el presidente (Donald Trump) ha sido muy claro: tendrán que dar un paso al frente”, dijo.

Refuerzo ruso en el sur

A la espera de esa cumbre, y para seguir ganando terreno, las tropas rusas intensificaron últimamente sus operaciones en Ucrania, en particular en la región oriental de Donetsk, que controlan en su mayor parte, pero también en la de Dnipropetrovsk.

Este mismo jueves de madrugada, Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque desde hace semanas. Los bombardeos causaron dos muertos, uno en Jersón y otro en Leópolis, en el oeste del país.

Los bombardeos rusos también golpearon un complejo industrial de propiedad estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en el oeste de Ucrania, y provocaron 19 heridos, informó la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

Zelenski alertó además de que Moscú está “juntando tropas” en la parte ocupada de la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, con vistas a una posible operación.

En el frente oriental, en la zona de la región ucraniana de Donetsk ocupada por Rusia, dos personas murieron y al menos 21 resultaron heridas tras un bombardeo ucraniano, informó en Telegram el jefe regional designado por Rusia, Denis Pushilin.

