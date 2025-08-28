Milei dice que la agresión en Buenos Aires fue “emocionante” y refleja la desesperación opositora

Javier Milei fue evacuado de un evento de campaña en Buenos Aires tras ataques de manifestantes, mientras enfrenta críticas por un presunto caso de corrupción. Foto: AFP - JUAN MABROMATA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente argentino, Javier Milei, se refirió este jueves a la agresión que sufrió este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires y dijo que el lanzamiento de piedras y otros objetos hacia él por parte de manifestantes fue “emocionante” porque demuestra la “desesperación” de la oposición.

🔑Las claves de las declaraciones de Milei(por si tiene afán)

Milei calificó de “emocionante” la agresión que sufrió en Lomas de Zamora y dijo que mostró la “desesperación” opositora.

El presidente aseguró que no fue herido y que la violencia lo “envalentona” en lugar de intimidarlo.

Vinculó el ataque con las denuncias de corrupción contra su Gobierno y con las próximas elecciones legislativas y nacionales.

Responsabilizó al kirchnerismo por el incidente, aunque en la protesta participaron distintos sectores opositores.

El hecho ocurrió durante una caravana electoral en un bastión peronista, donde manifestantes arrojaron piedras y objetos contra él.

“Era muy emocionante ayer, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe (José Luis) Espert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección; era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación”, señaló el mandatario durante una disertación en el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en un hotel céntrico de Buenos Aires.

“Ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros”, describió el mandatario.

Le recomendamos: Milei debió ser evacuado de un acto electoral por incidentes con manifestantes opositores

Aunque no fue impactado ni sufrió heridas, Milei tuvo que ser protegido por un reducido equipo de agentes de seguridad y luego fue evacuado en un vehículo blindado.

“No nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo. Están desesperados. No vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos”, analizó el presidente, y trazó un vínculo entre la agresión, las recientes denuncias de corrupción en su contra y las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires del próximo 7 de septiembre y nacionales el próximo 26 de octubre.

Los incidentes de este miércoles tuvieron lugar durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista en la provincia de Buenos Aires.

Le podría interesar: Argentina: tres claves del escándalo de corrupción que toca a la hermana de Milei

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se enfrentaron con grupos de seguidores del líder ultraderechista y agredieron al mandatario mientras avanzaba en una camioneta descubierta por la arteria principal de la localidad bonaerense.

Ya de vuelta en la residencia presidencial de la localidad de Olivos, Milei publicó una foto en la que se mostró ileso y acusó directamente al kirchnerismo (facción del peronismo) por el ataque: “Los kukas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”.

Al presidente se sumaron distintos miembros del Ejecutivo, que acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com