EE. UU.: Biden declararía emergencia climática esta semana, ¿qué implica?

Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando declarar una emergencia climática nacional tan pronto como esta semana, informó el Washington Post. “Si se invoca una emergencia, esto podría empoderar a la administración Biden en sus esfuerzos por reducir las emisiones de carbono y fomentar una energía más limpia”, se lee en la publicación del medio estadounidense.

La medida se conoce días después de que el senador Joe Manchin le dijo a los líderes demócratas que no apoyará los esfuerzos de su partido para promover un paquete económico que incluye miles de millones de dólares para abordar el calentamiento global, según datos del Post. 📋 Un dato: los demócratas esperaban invertir más de US$ 500 mil millones en programas para luchar contra la crisis climática, antes de que Manchin se echara para atrás.

“El presidente dejó claro que si el Senado no actúa para abordar la crisis climática y fortalecer nuestra industria nacional de energía limpia, [él] lo hará. Estamos considerando todas las opciones y no se ha tomado ninguna decisión”, dijo un funcionario en un correo electrónico al medio The Hill.

La Casa Blanca informó este martes que Biden viajará mañana a Somerset, Massachusetts, para pronunciar un discurso sobre el cambio climático. Y es que desde hace días los demócratas le han pedido a la administración Biden que tome acción sobre el cambio climático, pues las esperanzas de una acción contundente por parte del Congreso se desvanecen cada vez más.

Sin embargo, la agencia AP informó que Biden podría aplazar la decisión, y por el momento, desde Somerset, anunciaría otros planes para luchar contra el cambio climático. “No estaba claro si una declaración de emergencia seguía bajo consideración para una acción posterior”, se lee en AP.

¿Qué sigue?

En caso de que esto ocurra, se desbloquearían recursos federales para enfrentar el problema. Sin embargo, al parecer no hay una hoja de ruta establecida.

“No está claro exactamente cómo planea proceder Biden si opta por declarar una emergencia climática”, se lee en la publicación del Post. Sin embargo, algunos activistas que han solicitado adoptar esta medida argumentan que la decisión de Biden le permitiría al presidente limitar la perforación de petróleo y gas en aguas federales y dirigir agencias para el impulso de las energías renovables, por ejemplo.

Pero cualquier nueva decisión ejecutiva sobre este tema podría enfrentar desafíos judiciales, según explican los periodistas del Post. De hecho, la Corte Suprema recortó los poderes del gobierno federal para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas.

