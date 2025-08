EE. UU. cambia el proceso para renovar la visa: ¿cómo afecta esto a Colombia?

La medida implica que ya no se otorgarán exenciones automáticas de entrevista a menores de 14 años y adultos mayores de 79 años. Foto: ESTA

Desde el 2 de septiembre de 2025, los solicitantes que deseen renovar su visa de no inmigrante deberán presentarse a una entrevista presencial en la embajada o consulado de Estados Unidos, según una nueva política del Departamento de Estado. El cambio genera preocupación entre quienes se beneficiaban de procesos más ágiles, especialmente en países como Colombia, donde la visa estadounidense es una de las más solicitadas.

La medida implica que ya no se otorgarán exenciones automáticas de entrevista a menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, ni a la mayoría de las personas que renuevan su visa, algo que hasta ahora era posible en muchos casos sin cita presencial.

¿Quiénes seguirán exentos de la entrevista?

La nueva normativa mantiene la posibilidad de aplicar sin entrevista solo para algunas categorías de solicitantes. Según el Departamento de Estado, estos son:

Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1; Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial; y Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

El aviso también advierte que: “Para ser elegible para una exención de entrevista basada en el tercer punto anterior, los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios”. Los cuales son:

Presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia. Nunca se le haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada). No tenga ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

A pesar de cumplir con estas condiciones, el comunicado advierte que los funcionarios consulares podrán requerir una entrevista presencial por cualquier motivo y según el caso.

¿Qué implica para los colombianos?

Para muchos colombianos, que viajan por motivos de turismo, negocios, estudio o trabajo, el proceso de renovación sin entrevista significaba evitar largos tiempos de espera para obtener una cita y reducir el costo del trámite, al no requerir traslados a Bogotá u otras sedes consulares.

Con la nueva normativa, incluso quienes ya han tenido visas válidas deberán pasar nuevamente por una evaluación cara a cara. De hecho, el medio La FM recalcó que “contar con una visa vigente permite no solo ingresar al país norteamericano, sino también demostrar vínculos y estabilidad que pueden facilitar futuras solicitudes migratorias”.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las autoridades consulares de EE. UU. instan a los solicitantes a verificar los requisitos en los sitios web oficiales de las embajadas y consulados antes de iniciar cualquier trámite. Allí se publicarán las instrucciones detalladas y actualizadas para cada país.

