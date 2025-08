No más K-pop en altavoces: Corea del Sur desactiva su guerra psicológica contra el Norte

Unos soldados surcoreanos desmantelan un sistema de altavoces fijos, utilizados para transmisiones de propaganda contra Corea del Norte. Foto: EFE - Ministerio de Defensa de Corea del Sur

Este lunes, el ejército surcoreano desmanteló los altavoces utilizados para emitir mensajes propagandísticos hacia Corea del Norte desde la Zona Desmilitarizada (DMZ), un gesto que apuntaba al acercamiento con su contraparte del norte de la península.

La medida desactiva una de las herramientas de guerra psicológica más antiguas de Seúl contra Pyongyang, pero no parece haber generado la respuesta esperada por parte de su antagonista.

Corea del Sur retiró este lunes los altavoces de la DMZ que transmitían música pop y críticas al régimen norcoreano.

El gobierno del nuevo presidente, Lee Jae-myung, busca marcar distancia con la línea dura del ahora expresidente Yoon Suk-yeol.

La hermana del presidente de Corea del Norte, Kim Yo-jong, rechazó el gesto y reafirmó que Seúl sigue siendo considerado un enemigo.

📌 Corea del Sur busca entablar un diálogo con Corea del Norte

Durante años, los altavoces, que ahora están en proceso de ser desmantelados, transmitieron noticias internacionales, música pop surcoreana y mensajes críticos al régimen norcoreano. Su objetivo era debilitar el control ideológico del liderazgo del presidente en el Norte, Kim Jong-un, y ofrecer a los soldados y ciudadanos norcoreanos una ventana a una realidad diferente a la impuesta por la propaganda oficial.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa surcoreano afirmó que esta nueva medida “es una práctica que puede contribuir a reducir tensiones sin afectar la postura de preparación militar”.

Por su parte, el portavoz Lee Kyung explicó que la acción no fue coordinada previamente con Corea del Norte, lo cual refuerza su carácter unilateral y de buena fe. Añadió que el desmantelamiento se completará antes de que finalice la semana.

Corea del Norte desconfía debido a las medidas de Suk-yeol

Desde el norte de la península, la respuesta ha sido tajante. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, reiteró que Corea del Sur sigue siendo vista como un “enemigo” y arremetió contra la “confianza ciega” de Seúl en su alianza con Estados Unidos, vigente desde la firma del Tratado de Defensa Mutua de 1953. Según ella, el nuevo gobierno no se diferencia sustancialmente del anterior en términos de política hacia el Norte.

Las críticas de Kim Yo-jong responden a la línea de la administración anterior, encabezada por Yoon Suk-yeol (quien fue acusado de intento de golpe de Estado mediante la implementación de la ley marcial). Durante su mandato, las tensiones en la península escalaron, en parte debido a su decisión de reanudar las transmisiones por altavoces, suspendidas durante años. La medida respondió al envío de globos con basura desde Corea del Norte, que reavivó un ciclo de provocaciones mutuas entre ambos países.

En contraste, la nueva administración de Lee Jae-myung ha optado por un enfoque más conciliador. Apenas días después de asumir el poder, también pidió a activistas que dejaran de lanzar panfletos con críticas al régimen de Kim Jong-un. Con ello, buscó marcar una ruptura con el tono de lucha de su antecesor y abrir una ventana para el diálogo intercoreano.

