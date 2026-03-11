EE. UU. deportó a un niño colombiano sordo sin su audífono: congresista quiere ayudarlo

El representante demócrata por California, Eric Swalwell, denunció lo sucedido con Joseph, un niño colombiano sordo recientemente deportado. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Eric Swalwell, representante demócrata por California, dijo que uno de sus empleados viajó a Colombia para devolver un audífono a un niño de 6 años sordo que fue deportado junto con su madre. En una conferencia de prensa realizada el lunes, agregó: “Mientras estamos aquí, mi personal acaba de aterrizar en Colombia y está colocando nuevamente los dispositivos auditivos en el oído del niño”.

La semana pasada, Lesly Rodríguez Gutiérrez, una inmigrante colombiana indocumentada que residía en el país norteamericano desde 2022, fue detenida junto con su hijo Joseph, según el medio local KWU2. Al niño no se le permitió llevar sus audífonos al momento de la deportación.

“Lo que ocurrió aquí no fue un asunto de seguridad pública. ¿Cómo puede arruinar la vida de un niño sordo de seis años hacer que nuestra comunidad (o nuestro país) sea más seguro? No es así. Hace que el país sea más oscuro”, aseguró el congresista al respecto.

El abogado de la familia, Nikolas De Bremaeker, dijo que Rodríguez Gutiérrez estaba “rogando a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas que le permitan obtener los dispositivos de asistencia que su hijo sordo de seis años necesita desesperadamente para vivir”.

Haciendo eco de ese mensaje, el jurista también mencionó: “En una acción que conmociona la conciencia y viola varias leyes, así como nuestra Constitución, ICE le negó a Joseph los dispositivos de asistencia que necesita”.

De Bremaeker calificó las circunstancias de la deportación como una violación del debido proceso y dijo que está buscando una exención para la familia por motivos de libertad condicional humanitaria. Según dijo, varios miembros de la delegación del Congreso de California están presionando al Departamento de Seguridad Nacional para que permita que la familia regrese al país. Gutiérrez había solicitado asilo por abuso doméstico por parte de su expareja, que tenía vínculos con una pandilla violenta, y por la discapacidad de su hijo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com