Estados Unidos patrulla con aviones de guerra el espacio aéreo de Venezuela

"Nuestra persistente presencia demuestra el compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos alerta", dijo el general estadounidense Francis Donovan sobre las acciones en Venezuela. Foto: Perfil en X del Comando Sur de Estados Unidos

Estados Unidos divulgó el lunes imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo al derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos cazas F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento. “Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo”, escribió la entidad en la red social X.

Un día antes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019. “Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, añadió el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje.

No se ha informado sobre la frecuencia de este tipo de maniobras. Sin embargo, en una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a las costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto del país, que sirve a la capital venezolana.

Donovan se reunió en febrero pasado en Caracas con Delcy Rodríguez, nueva líder chavista, y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”. El encuentro, que duró aproximadamente una hora, se centró en la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular. En él también participaron la embajadora Laura Dogu y Joseph Humire, secretario de Defensa adjunto interino para Defensa Nacional y las Américas.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y desde entonces gobierna bajo presión de Washington. Desde ese cargo, le cedió control del petróleo y ahora impulsa una ley de minería también favorable a los intereses estadounidenses.

Estados Unidos desplegó desde agosto de 2025 una poderosa flotilla aeronaval en el Caribe, en una acción militar que terminó con el derrocamiento por la fuerza de Maduro. En los días previos, Venezuela denunció la presencia de aviones espía estadounidenses cerca de su espacio aéreo. Además, unas 150 personas han muerto en la ofensiva en aguas del Pacífico y del Caribe. Algunas voces han alertado sobre ejecuciones extrajudiciales.

