EE. UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas

EE. UU. anuncia cuatro muertos en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuerzas armadas de EE.UU. destruyeron este miércoles, 17 de diciembre una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

En una publicación en X, Hegseth escribió: “La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que la nave transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. En total, cuatro narcoterroristas murieron y ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”.

Estados Unidos ha realizado al menos 26 ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico oriental y el Caribe, como parte de una campaña militar intensificada bajo la administración Trump. Estos operativos, iniciados en septiembre de 2025, se centran en narcolanchas vinculadas a cárteles y Venezuela, con un saldo acumulado de al menos muertes reportadas oficialmente por el Pentágono, según CNN.

El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses “hemos ido de lo peor a lo mejor”, gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores “cambios positivos” de la historia.

“Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual”, dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca.

Trump contrastó su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que acusó de haber “inundado” ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes.

Según el presidente, su gestión prioriza a los ciudadanos “respetuosos de la ley y trabajadores” y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio.

Sin ningún tipo de pruebas, Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su Administración asegurando que “los salarios están subiendo más rápido que la inflación” y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como: un “22 % en automóviles” y la gasolina en USD 2,50 por galón.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelva más tarde para conocer las actualizaciones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com