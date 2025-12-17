Trump añade placas controvertidas en la Casa Blanca con pullas directas a Biden y Obama

Retratos con nuevas placas de texto explicativo se observan en el Paseo de la Fama Presidencial en la columnata de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 17 de diciembre de 2025. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Resume e infórmame rápido

El presidente Donald Trump llevó sus críticas escritas y en discursos contra sus predecesores Joe Biden y Barack Obama a un nuevo nivel, al mandar a colgar placas en la Casa Blanca con ofensas contra los dos expresidentes demócratas.

El republicano había ya instalado camino a la Oficina Oval una galería de retratos de expresidentes en la que la foto de Biden fue reemplazada por una máquina de firmar (autopen), en línea con sus afirmaciones sobre “el estado senil” de su predecesor.

El miércoles, periodistas encontraron placas en la galería con las biografías de cada presidente, con descripciones negativas bajo los retratos de Biden y Obama.

El primer presidente negro de Estados Unidos es calificado como “una de las figuras políticas más polarizantes de la historia”. También se le llama “Barack Hussein Obama”, al estilo de Trump, quien amplificó teorías conspirativas sobre el origen del demócrata.

Joe Biden es descrito en estos términos: “El dormilón Joe Biden fue, de lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”.

La placa también repite la afirmación falsa de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Donald Trump.

La placa dedicada al actual presidente rebosa de elogios hacia su gestión.

En su placa se dice que puso fin a ocho conflictos en ocho meses, una cifra considerada en gran medida “imaginaria”. También señala que ha promovido billonarias inversiones en Estados Unidos, una afirmación imposible de verificar.

