Primera dama de Francia es denunciada por 343 mujeres por comentario sexista

Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, enfrenta denuncias de organizaciones feministas tras ser grabada calificando de “estúpidas perras” a manifestantes durante un espectáculo teatral en París.

Esta semana, 343 mujeres, presentaron una denuncia contra la primera dama por insulto público. Macron asistía a una función teatral junto a su hija y amigos cuando activistas interrumpieron el evento para protestar por la presencia del actor Arié Elmaleh Abittan, absuelto en 2023 de cargos de violación, aunque aún cuestionado en círculos feministas, según informó The Guardian.

Durante la interrupción, Macron preguntó al actor cómo se sentía y él respondió que “tenía miedo”. Ante esto, la primera dama reaccionó llamando “estúpidas perras” a las manifestantes y las amenazó con expulsarlas si volvían a interrumpir la función.

El caso que originó la protesta se remonta a septiembre de 2021, cuando una joven de 23 años denunció por violación al actor y humorista francés Ary Abittan, con quien mantenía una relación casual. Tras tres años de investigación —que incluyó audiencias, peritajes médicos y confrontaciones directas—, la justicia francesa dictó un sobreseimiento provisional el 3 de abril de 2024. La decisión fue ratificada en apelación el 30 de enero de 2025 por siete magistrados, al no encontrarse pruebas graves y concordantes, según el diario Le Monde.

“Es la primera dama de Francia, sus palabras importan”, afirmó Juliette Chapelle, abogada de los grupos feministas que presentaron la denuncia, en declaraciones a la radio France Inter.

El colectivo feminista Nous Toutes (Todas Nosotras), que llevó a cabo la intervención teatral, explicó que la protesta buscaba denunciar lo que consideran “una cultura de impunidad” en torno a la violencia sexual en Francia. Además, cuestionaron que la primera dama muestre compromiso con los derechos de las mujeres en el discurso, pero no en la práctica.

Otro de los colectivos denunciantes, Las Tricoteuses Hystériques (Las Tejedoras Histéricas), surgió en 2024 en el contexto del caso de Gisèle Pelicot. En ese proceso judicial, decenas de hombres fueron condenados por violarla después de que su exesposo la drogara, en un juicio que sacudió a Francia y generó un amplio respaldo público a la víctima, según The Guardian.

Ante la polémica, Brigitte Macron aseguró en una entrevista con el medio Brut que lamenta haber herido a “las víctimas mujeres”, aunque sostuvo que sus comentarios se realizaron en un ámbito “privado”.

“No puedo arrepentirme de ellos. Es cierto que soy la esposa del presidente de la República, pero por encima de todo soy yo misma. Y cuando estoy en privado, puedo dejarme llevar de una manera que no es del todo apropiada”, añadió.

En el marco del caso, uno de los abogados defensores descalificó a las manifestantes que se encontraban fuera del tribunal, calificándolas de “histéricas” y comparándolas con las tricoteuses, las mujeres que, según relatos históricos, presenciaban ejecuciones en la guillotina mientras tejían durante la Revolución Francesa, de acuerdo con The Guardian.

Tras los insultos, diversas figuras del mundo del espectáculo manifestaron su respaldo a las activistas feministas agraviadas, reapropiándose del insulto y difundiendo el hashtag #salesconnes (“estúpidas asquerosas”) como gesto de solidaridad.

