EE. UU. dice que ha capturado cerca de 1.300 miembros del Tren de Aragua en el último año

El Departamento de Seguridad Nacional reportó los miles de arrestos y, a través de un comunicado, señaló que "no hay refugio alguno…

El gobierno de Donald Trump aseguró que "ha llevado a cabo la mayor operación de la historia" contra el crimen transnacional tras la detención de 1.296 miembros del Tren de Aragua. A través de una publicación en redes sociales, la Casa Blanca aseguró que el mandatario republicano "está desmantelando la violenta pandilla que las fronteras abiertas de Biden permitieron infiltrar en las comunidades estadounidenses".

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El Departamento de Seguridad Nacional reportó los miles de arrestos y, a través de un comunicado, señaló que "no hay refugio alguno para estos terroristas". El organismo detalló que "asesinos, traficantes de sexo, traficantes de drogas, ladrones y otros criminales asociados con la pandilla venezolana terrorista han sido arrestados en números sin precedentes".

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De acuerdo con información del Washington Examiner, estos arrestos se han realizado desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump llegó a la presidencia por segunda vez, hasta el 8 de octubre de este año. En este período, cerca de 350 personas supuestamente vinculadas a la organización han sido acusadas de delitos federales.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, dijo al respecto que "nuestro mensaje al Tren de Aragua y a todas las organizaciones criminales transnacionales es simple: desmantelaremos sus redes, confiscaremos sus ganancias y pondremos primero la seguridad del pueblo estadounidense". Ella también añadió: "El presidente creó la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional para erradicar pandillas, carteles y organizaciones criminales transnacionales que ingresaron a Estados Unidos y operaron con impunidad como resultado de las desastrosas políticas de fronteras abiertas de la administración Biden".

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El Tren de Aragua surgió hace una década en una prisión venezolana y se expandió por Sudamérica hasta llegar a Estados Unidos. La banda ha sido vinculada a graves delitos, entre ellos el tiroteo a dos policías de Nueva York en 2021, el asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley en Georgia en 2024 y un doble homicidio en el Bronx en el mismo año. Su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, fue abatido en un ataque militar conjunto entre Estados Unidos y Venezuela. Además, este mes, las autoridades capturaron a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, uno de los más buscados del FBI, acusado de dirigir un esquema de fraude de USD 40 millones mediante malware en cajeros automáticos.

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