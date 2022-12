EE. UU. elimina requisito para solicitar la residencia, ¿cómo obtenerla?

Más personas podrán solicitar la Green Card con la eliminación de este requisito.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) emitió una nueva normativa con la que se elimina uno de los requisitos exigidos para solicitar la tarjeta de residente permanente, más conocida como Green Card. Con esta nueva medida, miles de inmigrantes podrán tener sus papeles en norma y una estancia indefinida en el país norteamericano.

De acuerdo con las autoridades locales, se trata de la normativa que prohibía que los migrantes que obtenían cupones gubernamentales para comida y beneficios en la salud pública solicitaran la residencia permanente. Esta condición se había interpuesto durante el gobierno del expresidente Donald Trump, ya que, según el exmandatario, eso significaba una “carga” para Estados Unidos.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que este requisito no se exigirá más, pues afecta radicalmente a los migrantes. “No penalizaremos a las personas por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, expresó el secretario del DHS.

¿Quiénes pueden pedir la residencia permanente en Estados Unidos y cómo se solicita?

Las personas que son familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense pueden solicitar residencia permanente. Este caso aplica para cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de un norteamericano que tienen al menos 21 años. En estos casos, la persona debe presentar el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, y su familiar tiene que diligenciar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, para recibir la visa de inmigrante entregada por el Departamento de Estado.

Los prometidos de un ciudadano estadounidense (visa de no inmigrante K-1) y sus hijos (visa de no inmigrante K-2) también pueden solicitar la residencia permanente. La solicitud se puede realizar si la pareja no tiene impedimentos legales para casarse y planean adelantar ese vínculo en un lapso no mayor a tres meses, luego de que se apruebe el ingreso al país. El proceso incluye diligenciar el Formulario I-129F, Petición de Prometido o Prometida Extranjero(a). Este se entrega personalmente, así como el I-485.

Por otro lado, también está la residencia permanente para inmigrantes a través de un empleo en EE. UU. Las categorías de “inmigrante preferencial” basado en el empleo (EB) incluyen: primera preferencia (EB-1) trabajadores prioritarios, extranjeros con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios, o los deportes, profesores e investigadores sobresalientes y algunos ejecutivos o gerentes de una multinacional. La segunda preferencia (EB-2), para extranjeros que son miembros de las profesiones que requieren un posgrado o tienen una aptitud excepcional, y la tercera preferencia (EB-3), para trabajadores especializados, profesionales y otros trabajadores.