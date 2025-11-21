EE. UU. envió una alerta a los aviones por aumento de actividad militar cerca de Venezuela

Un avión despega del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela. Foto: EFE - Henry Chirinos

El regulador de la aviación estadounidense emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aeronaves en la zona a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la entidad.

Washington ha enviado un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra y aeronaves furtivas a la región, un despliegue que, según afirma, tiene como objetivo frenar el narcotráfico, pero que ha generado temores en Caracas de que el objetivo sea un cambio de régimen.

La advertencia a las aeronaves se produce pocos días antes de que entre en vigor la designación por Estados Unidos como organización terrorista de un cartel narcotraficante supuestamente liderado por Nicolás Maduro, una medida que algunos creen que podría presagiar una acción militar contra su gobierno.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de más de 80 personas.

Sin embargo, Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas se utilizan para el narcotráfico o representan una amenaza para el país, y las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de la campaña y el consiguiente despliegue militar.

