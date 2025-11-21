Trump hablará pronto con Nicolás Maduro: “Tengo algo muy específico que decir”

Se sabe que Trump no ha descartado ninguna posibilidad frente a Venezuela, además de que fue informado sobre opciones para operaciones militares dentro del país. Foto: EFE - NATHAN HOWARD / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en medio de una entrevista con Fox News que pronto hablará con Nicolás Maduro, sobre quien puso precio por su captura (USD 50 millones) y estableció como blanco de su política frente a Venezuela, que en los últimos meses ha incluido una ofensiva militar en el Pacífico y el Caribe.

En diálogo con Brian Kilmeade, el mandatario republicano aseguró: “Hablaré con él en un futuro no muy lejano (...). No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir”. A lo largo de la conversación se mostró reacio a dar más detalles, pero comentó que Estados Unidos va a estar “muy involucrado” en lo que viene en el país caribeño.

Ahora bien, esta no es la primera vez en la que se le escucha a Trump hablar sobre una posible conversación con el líder chavista. Apenas el lunes anticipó que “probablemente, en algún momento”, hablará con él. Ese mismo día, Maduro aseguró ante la televisión estatal que “cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara”.

Mientras eso sucede, las tensiones entre Caracas y Washington han ido creciendo. Se sabe que Trump no ha descartado ninguna posibilidad frente a Venezuela, además de que fue informado sobre opciones para operaciones militares dentro del país. Con respecto a los ataques contra supuestas narcolanchas, se cuentan 22 botes hundidos y 83 muertos, en medio de reclamos por posibles ejecuciones extrajudiciales.

En los próximos días, el 24 de noviembre, entra en vigencia la designación del llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. Aunque eso no da un marco legal para ejecutar ataques militares, pues técnicamente solo autoriza sanciones financieras y diplomáticas, Estados Unidos ha utilizado eso como precursor de la ofensiva cerca de Venezuela. La pregunta que queda es si Trump tomará alguna decisión sobre las operaciones militares dentro de territorio venezolano, y, de ser así, cuándo lo hará.

