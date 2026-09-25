EE. UU. se estaría preparando para una movida militar sobre Cuba: CBS

"La Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las fuerzas armadas fuerzas policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, según un mensaje interno del Ejército revisado por CBS News. Aunque el mensaje…

Estados Unidos se estaría preparando para una movida militar sobre Cuba, sugirió este viernes una publicación del medio estadounidense CBS, que habló con varios funcionarios con conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citados por no estar autorizados.

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"La Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las fuerzas armadas fuerzas policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, según un mensaje interno del Ejército revisado por CBS News. Aunque el mensaje no hace referencia a Cuba, la solicitud es para que se continúe con la planificación militar dirigida contra Cuba", indica el informe.

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Aclara que el documento no indica que alguna unidad haya recibido órdenes de despliegue. Sin embargo, hace referencia al contexto de tensión que se vive entre ambos países, con sanciones redobladas desde Washington contra La Habana y en medio de los informes que indican que Estados Unidos adelanta gestiones para buscar un nuevo liderazgo en la isla que ponga fin a casi 70 años de comunismo.

Justo esta semana, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump describió a Cuba como un "Estado fallido".

El documento revisado por CBS muestra que se estaría consultando a los comandos subordinados sobre la disponibilidad de seis tipos de formaciones que estarían bajo la autoridad del Comando Sur de los Estados Unidos, unidades relacionadas con labores logísticas (como transporte y alimentación), atención médica, entre otras.

La cadena señala que "a principios de este año, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones de reconocimiento en el lecho marino y las zonas de acceso marítimo que rodean la isla cubana, según informaron a CBS News varios militares estadounidenses. Asimismo, se puso a las fuerzas aéreas estadounidenses en estado de máxima alerta y se les ordenó preparar al personal para un posible despliegue. Sin embargo, estos planes no se concretaron".

Esto se suma a lo que había informado previamente sobre la evaluación de opciones para una posible acción contra la isla por parte de los estrategas militares, incluido un asalto aéreo liderado por el Ejército en el que participarían miles de soldados estadounidenses.

Todo esto ocurre meses después de que Estados Unidos atacara Venezuela el pasado 3 de enero y se llevara al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York por cargos relacionados con narcoterrorismo, a la espera de un juicio que se iniciará en 2027.

La imputación penal contra Raúl Castro, expresidente de la isla aún con gran influencia en el gobierno, por cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, ha hecho temer que corra una suerte similar a la de Maduro. Analistas, no obstante, lo han desestimado, principalmente por la edad de Castro (95 años).

Trump, sin embargo, como recuerda CBS, ha dicho textualmente "Cuba será la siguiente".

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