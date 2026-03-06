Estados Unidos devolverá USD 166.000 millones tras fallo contra aranceles de Donald Trump

Contenedores de carga y barcos se ven en un puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong, China, el 3 de marzo de 2026. Foto: AFP - -

Un juez federal estadounidense concedió una moratoria a la agencia federal de aduanas para comenzar a reembolsar el dinero recaudado por los aranceles anulados por la Corte Suprema, mientras la administración finaliza los procedimientos técnicos para llevar a cabo la devolución.

La decisión, consultada por la AFP, se produce después de que la agencia aduanera señalara, a primera hora del día, su imposibilidad técnica para iniciar el reembolso ordenada por una corte federal el miércoles.

Brandon Lord, director de programas comerciales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), dijo el viernes a un juez federal que su agencia tendrá desarrollado en alrededor de poco más de un mes el procedimiento técnico necesario para llevar a cabo la devolución.

La CBP presentó un documento ante la corte después de que un juez federal ordenara esta semana a la administración Trump que comenzara a rembolsar el dinero obtenido por los aranceles.

La decisión del tribunal fue bien recibida por las empresas, ya que cientos de ellas habían presentado demandas para recuperar los aranceles pagados, que según Lord rondan los USD 166.000 millones.

El mes pasado, la Corte Suprema declaró ilegales partes de estos impuestos porque Trump carecía de poderes para imponerlos.

