 

Publicidad

EE. UU. imputará cargos por tortura contra Nicolás Maduro, según CNN

Los cargos serían anunciados este jueves, informó la cadena de televisión citando fuentes cercanas al asunto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP
USA2380. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 22/07/2026.- Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro (i); su esposa, Cilia Flores (d), y los abogados defensores Anna Estevao (2i) y Mark Donnelly (2d), durante una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Jane Rosenberg
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro (i); su esposa, Cilia Flores (d), y los abogados defensores Anna Estevao (2i) y Mark Donnelly (2d), durante una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Jane Rosenberg
Foto: EFE - Jane Rosenberg

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La fiscalía de Nueva York presentará nuevos cargos contra el depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, por presuntos actos de tortura contra estadounidenses en Venezuela, reportó CNN el miércoles.

Maduro y Flores enfrentan en Estados Unidos varios cargos, incluido tráfico de drogas, tras ser capturados en Caracas en una operación ordenada por Washington en enero.

Ambos niegan todos los delitos que les imputan. El exmandatario de 63 años se considera un "prisionero de guerra".

Los nuevos cargos por tortura están relacionados con la detención arbitraria de una docena de ciudadanos estadounidenses en Venezuela bajo el gobierno de Maduro (2013- enero de 2026), según CNN, que cita fuentes próximas a la investigación.

Le puede interesar

El reporte dice que los fiscales también están considerando imputar a otras personas por su presunta participación en la tortura de estadounidenses.

Los cargos deben anunciarse el jueves, según CNN.

Consultado por la AFP, el portavoz de la fiscalía del distrito sur de Nueva York rehusó "confirmar o comentar" la información.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro usó el poder del Estado para proteger y promover el tráfico ilegal de drogas y que se alió con cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y Flores se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, sin acceso a periódicos ni a internet, aunque con autorización a algunas llamadas telefónicas con familiares y abogados.

El juicio en Estados Unidos en su contra comenzará el 1 de junio de 2027.

Flores debe comparecer ante el tribunal para una audiencia sobre su petición de pasar de la custodia a arresto domiciliario debido a aparentes problemas cardíacos.

La abogada de casi 70 años "tiene un tema en el corazón muy delicado", dijo el lunes a la AFP Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Noticias el mundo

Noticias hoy

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido