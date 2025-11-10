EE. UU. mata a otras seis personas en ataques contra supuestas narcolanchas

En total, los militares han matado a más de 60 personas en este tipo de acciones. Foto: EFE - @SecWar

El secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, informó este lunes sobre otro ataque contra supuestas narcolanchas, que mató a seis personas.

"Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido“, informó el funcionario a través de X.

"Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental“, detalló.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Desde septiembre, Estados Unidos ha emprendido una campaña militar en el Caribe y el Pacífico bombardeando embarcaciones que, asegura, transportan a narcoterroristas que buscan hacer daño al país norteamericano.

En total, los militares han matado a más de 60 personas en este tipo de acciones, que han producido el rechazo de opositores a Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, a escala internacional, tanto gobiernos como organizaciones han tachado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Según la Casa Blanca, con cada barco hundido, se salvan 25.000 vidas, probablemente en referencia a las muertes por sobredosis de fentanilo anualmente en Estados Unidos.

Washington, no obstante, no ha entregado las identidades de las personas muertas ni pruebas de que lo que trafiquen sea fentanilo u otras drogas.

Investigaciones como la publicada por la Associated Press (AP) la semana pasada revelan que algunas de estas lanchas transportan cocaína, y “no los opioides sintéticos, mucho más letales, que causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, señala AP.

El gobierno de Estados Unidos afirma que conoce las identidades y las actividades ilícitas a las que se dedican las personas a las que ataca. Además, ha comparado esta campaña como las emprendidas contra grupos como Al Qaeda.

En declaraciones a la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho, sin embargo, que no va a pedir “necesariamente una declaración de guerra” al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia.

“Simplemente vamos a matar a gente que viene a nuestro país”, precisó Trump, en referencia a las supuestas narcolanchas.

