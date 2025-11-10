La foto y el fotomontaje que han desatado la nueva crisis entre Colombia y EE. UU.

Pantallazo de la publicación de Cambio, publicado por el presidente Petro. Foto: Tomado de @petrogustavo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una imagen es el origen de un nuevo roce diplomático entre Colombia y Estados Unidos. En ella, que realmente es un fotomontaje, se muestra al presidente Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro, ambos vestidos con los overoles anaranjados típicos de los presos en Estados Unidos. Dicha imagen aparece dentro de una carpeta fotografiada el 21 de octubre y publicada (y luego borrada) por la propia Casa Blanca.

La carpeta la sostiene James Blair, subjefe de Gabinete de Donald Trump, quien está acompañado por Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, quien ha apoyado la campaña militar de Estados Unidos en el Caribe y quien, a través de X, anticipó que Trump “golpearía duro a Colombia”. Junto a él también están Mike Lee, senador de Utah, y James Braid, asesor de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca.

La fotografía de estos cuatro hombres y el fotomontaje que ha desatado la polémica habría sido tomada el martes 21 de octubre, cuando 52 de los 53 senadores republicanos se reunieron la Casa Blanca. El único ausente fue Rand Paul, senador de Kentucky, quien se ha opuesto a las acciones militares estadounidenses en el Caribe.

#Mundo | Una fotografía realizada con IA del presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro fue vista durante una reunión del presidente Donald Trump con la bancada de senadores republicanos. La revista Cambio reveló el contenido de la carta que acompañaría esta imagen.



Siga la… pic.twitter.com/9GG2jb7BC6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2025

La controversia se ha avivado luego de que la Revista Cambio revelara que el fotomontaje forma parte de un documento titulado “Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”. El papel contiene un plan que, como señala la publicación, se estaría cumpliendo paso a paso y al pie de la letra:

“A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el Gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la Doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental”, se lee en el documento fotografiado. Y los puntos del plan que plantea son:

Designar a otros carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental. Establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados. Combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. Iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero".

Durante los últimos meses, hay que recordar, la administración Trump ha emprendido acciones como atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con la justificación de estar atacando el narcoterrorismo que amenaza a Estados Unidos. En estos bombardeos han muerto más de 60 personas.

Asimismo, Washington ha incluido a Petro, su ministro de Interior, su esposa e hijo en la llamada “Lista Clinton”. Todos son elementos que parecerían apegarse al plan.

Tras la revelación de la Revista Cambio, el presidente Petro ha llamado a consultas al embajador Daniel García-Peña. El director de Cambio, Federico Gómez, aseguró el domingo por la noche que había hablado con el mandatario y que este estaría por ordenar la expulsión del embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

No obstante, esta mañana, la canciller Rosa Villavicencio, desde Santa Marta, donde se lleva a cabo el cierre de la cumbre CELAC-UE, aseguró que eso no está en los planes, sino que escalaría apenas a una nota de protesta.

La Casa Blanca, por su parte, ha borrado la foto de la polémica, abriendo el interrogante de si la publicación fue un error o un acto deliberado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com