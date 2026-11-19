"El Departamento de Estado recibe a diario diversas propuestas y opciones de política por parte de actores externos. La postura con respecto a la frontera terrestre entre ambos países no ha cambiado. Estados Unidos reafirma su respaldo al…

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que sigue respetando el laudo de 1899 que fijó una frontera terrestre entre Venezuela y Guyana, a raíz de la publicación de una información que asegura que un funcionario estadounidense planteó a Georgetown la posibilidad de ceder parte del Esequibo a Caracas.

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EE. UU. niega cambios en su postura sobre el Esequibo tras sugerencia de cederlo a Venezuela

"El Departamento de Estado recibe a diario diversas propuestas y opciones de política por parte de actores externos. La postura con respecto a la frontera terrestre entre ambos países no ha cambiado. Estados Unidos reafirma su respaldo al laudo arbitral de 1899, que estableció la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana", explicó el Departamento de Estado en un comunicado remitido a EFE.

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"Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", concluye la misiva.

El texto responde a un reporte publicado este jueves por la agencia Reuters asegura que, en septiembre, el entonces responsable de planificación política del Departamento de Estado, Jeremy Lewin, planteó a autoridades guyanesas la posibilidad de ceder a Venezuela el control del parte del Esequibo, región cuya soberanía se disputan Caracas y Georgetown.

Lewin, que dejó el Departamento de Estado el mes pasado, asegura en la información que mantuvo conversaciones con representantes de ambos países después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pidiera por carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que mediara en la disputa y también se lo solicitara a él en persona.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Guyana aseguró este jueves en un comunicado que el apoyo de Washington al proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que desde 2018 trata de determinar la validez del mencionado laudo arbitral, ha quedado reflejado en declaraciones, tanto públicas como privadas, del Departamento de Estado y del Gobierno de Estados Unidos.

Ese laudo de 1899 situó el Esequibo dentro de la entonces Guayana Británica, hoy Guyana, pero Venezuela considera nula esa resolución argumentando que estuvo plagada de irregularidades y no es parcial.

Desde el siglo XIX, Venezuela y Guyana se disputan esta región de unos 160.000 kilómetros cuadrados que se sitúa al oeste del río Esequibo y que desde 2024 el Gobierno de Caracas considera el estado de Guayana Esequiba.

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