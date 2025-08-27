EE. UU. niega política de hambre en Gaza y acusa a la ONU de exagerar criterios de hambruna

Palestinos desplazados internos se reúnen frente a una cocina benéfica para recibir raciones limitadas en medio de la escasez de alimentos, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, el 30 de mayo de 2025. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos calificó este miércoles de “falsedad” que exista “una política de (crear) hambre” en Gaza por parte del Gobierno de Israel, por medio de su representante interina ante la ONU, en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la cuestión palestina.

🔑Las claves de lo que dijo EE. UU. sobre el hambre en Gaza (por si tiene afán)

EE. UU. negó que exista una política israelí para causar hambre en Gaza.

Alegó que Israel ha permitido la entrada de más de dos millones de toneladas de ayuda.

Reconoció que hay hambre, pero cuestionó los criterios de la ONU para declarar hambruna.

Respaldó a la Fundación Humanitaria para Gaza como vía de asistencia.

Criticó a países que planean reconocer al Estado palestino, calificándolo de “recompensa a Hamás”.

Shea se refería, sin citarla expresamente, a la declaración oficial de la ONU realizada el pasado sábado de que el tercio norte de Gaza se halla en situación de hambruna (con casi 500.000 afectados) por decisión del Estado de Israel.

Por el contrario, Shea argumentó que desde el principio de la guerra en Gaza, hace ya 22 meses, “Israel ha permitido que entre en Gaza la cantidad sin precedentes de más de dos millones de toneladas”, y aseguró que su país “trabaja estrechamente con el Gobierno de Israel para incrementar el volumen de ayuda sin beneficiar a Hamás”.

Le recomendamos: La ONU: más de 2.000 millones de personas siguen sin acceso seguro a agua potable

La diplomática estadounidense se hizo eco así de la persistente acusación israelí de que la ayuda humanitaria transportada por la ONU cae con mucha frecuencia en manos de saqueadores enviados por Hamás, una afirmación que ha sido desmentida repetidamente por Naciones Unidas.

La representante interina de EE. UU. ante la ONU reconoció, eso sí, que “hay un problema real de hambre en Gaza”, pero aseveró que los criterios que usa el organismo internacional para declarar la hambruna “no pasan el examen”.

Le podría interesar: Israel intensifica sus ataques en Ciudad de Gaza y hace una redada en Cisjordania

En su opinión, la solución pasa por apoyar a la Fundación Humanitaria para Gaza, una controvertida organización que es la única tolerada por el Gobierno de Israel y cuyas entregas de comida han derivado en escenas de caos y violencia.

La representante estadounidense cargó —sin nombrarlos— contra los países que han anunciado su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre próximo, entre ellos, aliados tradicionales de EE. UU., como Reino Unido, Canadá y Australia, y dijo que eso equivale a entregar “una recompensa a Hamás por la masacre (del 7 de octubre de 2023)”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com