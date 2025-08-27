Macron apoya a su primer ministro ante el riesgo de que caiga en una moción de confianza

El primer ministro, François Bayrou, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: EFE - TOM NICHOLSON / POOL

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este miércoles su “total apoyo” al primer ministro, François Bayrou, quien convocó a una moción de confianza que podría hacer colapsar su gobierno el 8 de septiembre.

El líder del Elíseo reiteró su “total apoyo” al primer ministro, François Bayrou, quien enfrentará una moción de confianza el 8 de septiembre para salvar su gobierno.

El plan de ahorro presupuestario de casi 44.000 millones de euros divide al Parlamento, mientras la oposición exige varias cosas: desde elecciones anticipadas hasta la renuncia del presidente.

El escenario político se complica con protestas convocadas y la posibilidad de que Macron deba elegir entre nombrar un nuevo primer ministro, disolver el Legislativo o renunciar.

El funcionario presentará la moción a un Parlamento profundamente dividido, mientras intenta conseguir suficiente apoyo para su plan de recorte de gastos.

Su objetivo es obtener, en primer lugar, respaldo a su plan de ahorro presupuestario de casi 44.000 millones de euros, con el que empezará a atajar el elevado déficit de Francia (5,8 % del PIB en 2024) y, en un segundo tiempo, negociar las medidas de recorte.

Pero los principales partidos de oposición dijeron que no respaldarán el plan, con la ultraderechista Agrupación Nacional instando a Macron a convocar nuevas elecciones parlamentarias y La Francia Insumisa (izquierda radical) afirmando que el presidente mismo debe dejar su cargo.

Tras una reunión de su gabinete este miércoles, Macron expresó su “total apoyo” a la iniciativa de Bayrou, su sexto primer ministro desde que asumió la Presidencia francesa en 2017. El mandatario también llamó a los partidos políticos a “actuar con responsabilidad”, informó su portavoz, Sophie Primas.

Macron está sopesando sus opciones, mientras busca contener la inminente crisis política. Si el Gobierno cae con el voto del 8 de septiembre, podría nombrar a un nuevo primer ministro, disolver el Parlamento nuevamente o renunciar. Las próximas elecciones previstas en Francia son las municipales de marzo de 2026.

Incluso, algunos miembros del grupo de Macron creen que convocar nuevas elecciones legislativas podría ser la única solución al impasse. “Nadie lo quiere, pero es inevitable”, dijo bajo condición de anonimato un alto miembro del equipo presidencial a la AFP. Macron ha dicho que quiere evitar disolver el Parlamento nuevamente, pero también ha sugerido que no lo descarta.

El Gobierno francés enfrenta un gran descontento, desde la izquierda y la derecha, con críticos acusando a las autoridades de no tomar medidas decisivas en temas como el creciente costo de vida, la inmigración y el crimen.

Una amplia campaña antigubernamental denominada “Bloquons tout” (“Bloqueemos todo”), respaldada por la izquierda, ha actuado como un catalizador para otras críticas e hizo un llamado a un paro nacional el próximo 10 de septiembre. Bayrou, por su parte, prometió “luchar como un perro” para mantenerse en el poder.

¿Qué es la moción de confianza y por qué este acto le compete también a Macron?

Una moción de confianza es un mecanismo con el cual el primer ministro le pide al Parlamento que vote a favor de su gestión y de sus planes. Los apoyos de los diputados socialistas serán decisivos para el destino de Bayrou: si se unen al resto de la izquierda y a la extrema derecha para votar en contra, probablemente habrá suficientes votos para destituirlo.

Y es que tanto la izquierda de Jean-Luc Mélenchon como la ultraderecha de Marine Le Pen ya han anunciado su voto contrario. En dado caso de que el resultado no sea el esperado para el Ejecutivo, Macron recibiría un nuevo golpe político, pues fue él quien nombró a Bayrou en el cargo.

Si el Gobierno supera la moción de confianza, esto solo significaría un apoyo a su visión sobre los problemas fiscales de Francia, ya que la votación sobre el presupuesto en sí se celebrará más adelante en el año.

