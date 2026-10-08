EE. UU. presenta nueva acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, esta vez por tortura

Fotografía que muestra un mural afectado por el doble terremoto de junio, con la imagen del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

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