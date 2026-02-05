¿Efecto Mamdani? No: esta es la mujer que pone a NYC en mínimos históricos de violencia

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la comisionada del Departamento de Policía de la ciudad, Jessica Tisch. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Nueva York ha comenzado 2026 con cifras que desafían la percepción de inseguridad que suele dominar el debate político en la ciudad y en el país. Según los datos oficiales, la Gran Manzana acaba de cerrar el enero más seguro desde que se empezó el registro con el sistema moderno en 1994, logrando mínimos históricos en los delitos más graves: asesinatos y tiroteos.

Las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) revelan un descenso drástico en la violencia con armas de fuego. Durante enero de 2026, se registraron apenas 40 tiroteos, superando el récord anterior de 50 establecido apenas un año antes. Más impactante aún fue la caída en los homicidios, que se desplomaron un 60 %, pasando de 30 víctimas en enero de 2025 a solo 12 el mes pasado.

Este éxito estadístico tuvo hitos geográficos, ya que distritos enteros como Manhattan y Staten Island terminaron el primer mes del año sin registrar un solo asesinato.

Ante estas llamativas cifras, usuarios de redes sociales han empezado a atribuir el logro a un “efecto Mamdani”, por el recién posesionado alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien tomó las riendas el 1 de enero. Sin embargo, hay otro liderazgo que ha tenido un papel más activo en estos resultados: Jessica Tisch, la comisionada del NYPD.

La estratega de la seguridad en Nueva York

Heredera de una de las familias más influyentes de la ciudad, dueños del equipo NY Giants y la empresa Loews Corp, Tisch no es la típica jefa de policía. Su ascenso al mando del NYPD fue visto con escepticismo por los sectores más tradicionales, ya que no era el típico oficial con recorrido callejero. Sin embargo, Tisch sorprendió con su fuerte, que es la eficiencia operativa basada en datos.

Su enfoque proviene de su éxito previo como jefa del Departamento de Saneamiento, donde digitalizó la recolección de basura. Allí instaló rastreadores en miles de camiones para saber exactamente qué cuadras se limpiaban y cuáles no en tiempo real y creó un sistema que predecía dónde se acumularía más basura según eventos, clima o densidad, optimizando las rutas para ahorrar millones.

“Las ratas y las bolsas negras están abandonando nuestras calles; no hay cabida para ellas en una ciudad de Nueva York contenedorizada. Gracias al arduo trabajo del DSNY, contamos con un plan de contenedorización inteligente que satisface las diversas necesidades de la ciudad. Los neoyorquinos y visitantes disfrutan de las calles limpias y acogedoras que merecen”, declaró en 2023 la entonces la vicealcaldesa de Operaciones, Meera Joshi.

En el NYPD, a donde dio el salto en 2024, Tisch ha aplicado la misma lógica: los datos. Si en Saneamiento un “dato” era una bolsa de basura acumulada, en la policía un “dato” es una llamada al 911 por ruido o un grafiti. Ella cree que el desorden visible precede al crimen grave. Así que, si las llamadas registran una queja por grafitis o un repunte de robos en una farmacia específica, el sistema activa una respuesta inmediata tratándolo como un “crimen de patrón” y no como un hecho aislado.

Sin embargo, para sus críticos, esta tecnología no es neutral. El corazón del debate es el Sistema de Conciencia de Dominio (DAS), una gigantesca red de vigilancia que conecta miles de cámaras y bases de datos y sirve como el cerebro digital de la ciudad. El problema, señalan las denuncias, es que esta red se enfoca de forma desproporcionada en los barrios donde viven comunidades negras y latinas.

Un caso concreto es East New York, en Brooklyn. En este barrio, la densidad de cámaras de vigilancia es significativamente mayor que en las zonas más blancas de la ciudad. Según expertas como la socióloga Ruha Benjamin, esto crea un fenómeno llamado el “Nuevo Código Jim”: el uso de tecnología moderna para repetir los mismos prejuicios raciales del pasado.

En la práctica, esto significa que los algoritmos de la policía están programados con datos de arrestos antiguos, los cuales ya arrastraban sesgos raciales. Al automatizar estos datos, la tecnología termina “marcando” a las personas negras o latinas como sospechosas de forma automática, según un informe de The Polis Project, una organización que se dedica a analizar sistemas de poder, justicia y derechos humanos.

A pesar de las críticas, la comisionada atribuyó los recientes resultados también al Plan de Reducción de Violencia de Invierno, una táctica que desplegó a 1.800 oficiales uniformados en patrullas a pie nocturnas. Estas patrullas se concentraron en 64 zonas críticas que abarcan 33 precintos, viviendas públicas y el sistema de metro.

Eso sí, pese al optimismo por la caída en la violencia de sangre, el informe del NYPD encendió alarmas en otras áreas. Los crímenes de odio se dispararon un 152 %, con los incidentes antisemitas representando más de la mitad de estos casos (con un aumento del 182 %).

Por otro lado, las denuncias por violación aumentaron un 6 %. Sin embargo, las autoridades aclaran que este incremento se debe, en gran medida, a cambios legislativos que ampliaron la definición legal de violación en el estado de Nueva York, permitiendo que más formas de agresión sexual sean procesadas bajo este cargo. Asimismo, el crimen en el sistema de transporte vio un ligero repunte del 6%.

Pacto con Mamdani

La eficiencia de Tisch llevó a que, contra todo pronóstico, el alcalde Mamdani la mantuviera en el cargo. Esta decisión ha puesto al alcalde bajo fuego cruzado. Mamdani, el primer alcalde socialista y musulmán de la ciudad, basó su campaña en la defensa de los derechos humanos y la causa palestina, llegando a prometer el arresto de Benjamin Netanyahu si pisaba Nueva York.

Grupos pro-palestinos como Within Our Lifetime han calificado la permanencia de Tisch como una “traición”, pues critican que su familia financia programas de enlace entre el NYPD e Israel. Además, la acusan de supervisar la represión de protestas estudiantiles en Columbia y catalogó símbolos culturales palestinos como “antisemitas” en entrenamientos policiales.

Para Mamdani, mantener a Tisch es un ejercicio de pragmatismo político extremo: sacrificar parte de su base ideológica a cambio de resultados de seguridad inmediatos que blinden su inicio de gestión.

La comisionada Tisch ha demostrado ser la pieza técnica necesaria para que el experimento socialista de Mamdani no se hunda en una crisis de criminalidad, aunque el costo sea una fractura con los movimientos que lo llevaron al poder y de los que ya enfrenta algunas protestas.

