¿Archivos Epstein ponen en jaque al liderazgo del primer ministro británico?

El Reino Unido no ha escapado a las polémicas en torno a los archivos Epstein, donde han surgido nombres influyentes no solo de figuras estadounidenses, sino también de la realeza y el Gobierno británico. Por ello, el primer ministro Keir Starmer se encuentra en una posición precaria: aunque no aparece en los documentos, conocía los vínculos de uno de sus allegados en el Gobierno con Jeffrey Epstein.

Este miércoles 4 de febrero, en el marco de la liberación de nuevos archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, el primer ministro admitió en la sesión del Parlamento conocer la amistad entre el exministro Peter Mandelson y Epstein, pese a lo cual lo designó embajador en Washington.

Sin embargo, Starmer destituyó a Mandelson el año pasado tras una revelación previa de documentos de Epstein, que evidenciaba su apoyo continuo al financiero aun después de su condena por delitos sexuales en Florida en 2008.

El escándalo, reavivado esta semana por nuevas pruebas que evidencian la cercanía entre el exembajador y Epstein, sugiere que este último podría haber filtrado al financiero información confidencial sobre movimientos bursátiles en el apogeo de la crisis de 2008, datos de inmenso valor para Epstein y su equipo en Wall Street, según CNN.

Estas revelaciones desencadenaron una investigación penal contra Mandelson, lo que lo obligó a renunciar a su escaño en la Cámara de los Lores y a abandonar el Partido Laborista.

Pero eso no es todo: el juicio y la transparencia del primer ministro han sido cuestionados no solo por los británicos, sino también por los diputados laboristas (partido del que es parte Keir Starmer), indignados por la falta de criterio al colocar en un puesto de poder a alguien con tales acusaciones.

“Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro parlamento y a mi partido”, declaró Starmer al parlamento. “Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado”, añadió.

Angela Rayner, la exviceprimera ministra destituida y actual rival de Starmer, ha liderado la rebelión al exigir en el Parlamento que la Comisión de Inteligencia y Seguridad asuma la responsabilidad de decidir qué documentos de los archivos Epstein se publican y cuáles permanecen reservados, según El País.

Otro de los mayores escándalos que han sacudido al Reino Unido son las acusaciones de abuso sexual contra el expríncipe Andrés, quien renunció a sus títulos reales en octubre de 2025 tras la publicación inicial de los archivos Epstein.

Virginia Giuffre, una de las víctimas más vocales del financiero, lo señaló directamente por presuntos abusos cuando ella era menor de edad, facilitados por Epstein y Ghislaine Maxwell en propiedades del magnate.

A pesar de sus negaciones, la presión pública y familiar —incluyendo al rey Carlos III— lo obligó a abandonar su estatus oficial, dejando a la monarquía británica en entredicho.

Según el periodista Stephen Collinson de CNN, existe un contraste marcado entre la reacción del Reino Unido —golpeado por escándalos que han forzado renuncias— ante la liberación de los archivos Epstein y la respuesta “tibia” del Gobierno estadounidense, que ha fallado en investigar a figuras prominentes como Donald Trump, Elon Musk o Bill Gates que aparecen mencionados.

