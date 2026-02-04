“Está tranquilo en Caracas”: abogado de Alex Saab niega que haya sido capturado

Nicolás Maduro (i) junto al empresario Alex Saab. Foto: AFP - GABRIELA ORAA

El nombre de Alex Saab ha vuelto a sacudir el tablero político regional este miércoles tras versiones encontradas sobre su situación legal en territorio venezolano. Mientras diversos medios de comunicación en Colombia y Venezuela aseguran que el empresario fue detenido en Caracas, su equipo legal desmiente tajantemente la información.

En declaraciones exclusivas para El Espectador, Luigi Giuliano, abogado de Saab y Camilla Fabri, calificó los reportes como “fake news”. Giuliano aseguró que estuvo con el exministro esta mañana, que se encuentra en libertad y que esta tarde se volverán a ver.

“Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él”, afirmó e insistió en que no comprende el origen de la información que circula en medios venezolanos y que sacó en exclusiva Caracol Radio.

Sin embargo, la agencia Reuters sostiene que el empresario colombo-venezolano fue detenido en una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses.

El peso de las versiones en Caracas y la sombra de Delcy Rodríguez

La noticia de su supuesta captura cobró fuerza debido al contexto político que atraviesa Venezuela. Hace apenas diez días, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, se anunció que Saab dejaba su cargo como ministro de Industrias bajo la gestión de Delcy Rodríguez, hoy jefa interina del país.

Expertos y periodistas como Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg han señalado que la salida de Saab del gabinete no fue casual. Y es que la relación entre los hermanos Rodríguez y el círculo de Saab siempre ha sido descrita como tensa.

Rodríguez fue señalada como la responsable del arresto en 2023 de Álvaro Pulido, socio principal de Saab, lo que alimenta la tesis de que, sin el blindaje de Maduro, el empresario barranquillero habría perdido su inmunidad interna. Por eso, analistas sugieren que Saab podría ser una “ficha de negociación” con Washington.

¿Por qué importa el destino de Saab?

Alex Saab no es un personaje cualquiera para la justicia internacional. Considerado el “dueño de los secretos” del chavismo, ha sido la pieza central en los escándalos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las redes de lavado de activos que conectan a Caracas con Irán y Turquía.

Aunque sus cargos en EE. UU. fueron desestimados en 2024 tras un perdón presidencial de Joe Biden que permitió su regreso a Venezuela, Saab sigue teniendo cuentas pendientes en Colombia, donde la Fiscalía lo investiga por maniobras financieras irregulares a través de su empresa Shatex S. A.

En enero, la justcia italiana cerró también un proceso de seis años por lavado de dinero contra Saab y su esposa por la compra de una propiedad de lujo en Roma valorada en 5 millones de euros, adquirida presuntamente con fondos provenientes de las redes de corrupción en Venezuela.

Luego de que medios internacionales informaran sobre una supuesta condena de cárcel contra ambos, la defensa de la pareja explicó a El Espectador que el acuerdo alcanzado con la fiscalía no implica prisión efectiva y que se trata de “un mecanismo legal para evitar un juicio prolongado”.

Hasta el momento, no existe una declaración oficial por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre el paradero de Saab o del empresario Raúl Gorrín, quien también fue mencionado en los reportes de detención.

