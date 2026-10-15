El apoyo de De la Espriella a congresista en EE. UU. le trae críticas de injerencia

El mensaje de respaldo que el mandatario colombiano grabó a favor de María Elvira Salazar desató críticas dentro del Congreso estadounidense y amenaza, según voces desde allá, con afectar el bipartidismo que caracteriza desde hace años a las relaciones entre Bogotá y Washington.