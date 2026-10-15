 

El apoyo de De la Espriella a congresista en EE. UU. le trae críticas de injerencia

El mensaje de respaldo que el mandatario colombiano grabó a favor de María Elvira Salazar desató críticas dentro del Congreso estadounidense y amenaza, según voces desde allá, con afectar el bipartidismo que caracteriza desde hace años a las relaciones entre Bogotá y Washington.  

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Redacción Mundo

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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 2 minutos
    Llamado de atención al ciudadano gringo: ¡No por servilmente arrodillaros se os perdonará la mentecatez!
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