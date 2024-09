Señalado por tiroteo en Georgia ya había sido interrogado por amenazas en línea

La gente se reunió durante una vigilia por las víctimas de un tiroteo escolar que tuvo lugar en la Escuela Secundaria Apalachee, en Winder, Georgia. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Colt Gray, de 14 años, fue identificado por las autoridades como el principal sospechoso tras el tiroteo en un colegio de Georgia, Estados Unidos, que dejó cuatro fallecidos y varios heridos. Tras lo sucedido, se supo que él, estudiante en la escuela Apalachee, fue entrevistado hace más de un año por funcionarios policiales locales con relación a unas amenazas realizadas en línea sobre un tiroteo en el recinto educativo.

El periódico The New York Times cuenta que el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI recibió pistas anónimas en mayo de 2023 que informaban sobre amenazas que se habían publicado en un sitio de juegos en línea, advirtiendo de un tiroteo en “un lugar y hora no identificados”. Las autoridades interrogaron al joven, que en ese entonces tenía 13 años, y a su padre. Él afirmó que tenía armas de caza en su vivienda, pero que su hijo no tenía acceso sin supervisión a ellas. El sospechoso negó haber hecho las amenazas.

Aunque se pidió que el sujeto fuera vigilado, el FBI dijo que los investigadores carecían de causa probable para arrestar al adolescente o “tomar cualquier acción policial adicional a nivel local, estatal o federal”. Algo parecido comentó en otra declaración la alguacil del condado de Jackson, Janis G. Mangum: “Se llevó a cabo una investigación exhaustiva, pero las amenazas al sitio de juego no pudieron ser corroboradas”.

Lo que se sabe del tiroteo en Georgia (Estados Unidos)

Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos estudiantes de 14 años, murieron en medio de los disparos, junto con Christina Irimie y Richard Aspinwall, que eran profesores, según la Oficina de Investigaciones de Georgia. Gray, que estudiaba en la escuela Apalachee, usó un rifle de estilo militar para llevar a cabo el ataque. Él será acusado de asesinato y tratado como un adulto en el proceso. En una conferencia de prensa el miércoles por la noche, las autoridades dijeron que el joven de 14 años portó un “arma de estilo AR-plataforma”. Los rifles basados en el diseño AR-15 se han utilizado en otros tiroteos masivos en el país.

El ataque sacudió a los residentes de la ciudad de Winder, que tiene alrededor de 18.000 habitantes y está aproximadamente a 80 kilómetros al noreste del centro de Atlanta. Este incidente fue el episodio de violencia escolar más letal en la historia de Georgia. De hecho, según datos del Centro de Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela de Posgrado Naval, entre principios de 1970 y junio de 2022 se han producido unos 70 tiroteos en escuelas primarias y secundarias del estado, pero ninguno fue tan letal como el del miércoles.

