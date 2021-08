“Impenetrable y hermoso”, así describía Donald Trump su anhelado muro fronterizo con el que buscaba detener a los migrantes indocumentados que atraviesan la frontera sur de Estados Unidos. Pero hoy esa estructura, además de incompleta, es todo menos “impenetrable y hermosa”.

Las lluvias monzónicas, las más torrenciales del mundo, llegaron a Arizona la semana pasada y se llevaron por delante una porción del muro que levantó Trump en la frontera sur de ese estado. Las compuertas salieron volando y las secciones que se quedaron en su sitio hoy muestran daños, según el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

“¿Quién podría haber predicho esto? Ah sí, casi todo el mundo”, escribió Brian Kahn, editor del medio Earther.

Y es que, como Kahn señala, a Trump le advirtieron en repetidas ocasiones que si quería seguir adelante con su idea de un muro en la frontera debía prestar atención a lo que el cambio climático podría causar en esta estructura. El exmandatario no hizo caso a las recomendaciones.

¿Cómo es que el cambio climático afecta al muro de Trump?

Importante aclaración: a lo que llamamos “el muro de Trump” es apenas una fracción de la estructura que el expresidente prometió. El republicano dijo que levantaría una muralla de 1.600 kilómetros, pero cuando dejó el cargo solo había 729 kilómetros de construcción. De esos, Trump solo levantó 129 kilómetros nuevos, el resto lo hicieron administraciones anteriores.

Ahora, sobre el lugar en el que Trump levantó su muro hay varios problemas. Los estados del suroeste, como Arizona y Nuevo México, reciben la mitad de las precipitaciones atmosféricas entre junio y septiembre. Las tormentas, cada vez más frecuentes por el calentamiento del planeta, no son buenas para la infraestructura local, pues los vientos impactan con cada vez mayor fuerza.

Para evitar un daño colosal a la estructura, los expertos advirtieron que las compuertas debían permanecer abiertas en algunas secciones con el fin de dar paso a las toneladas de agua que dejan a su paso las lluvias torrenciales. El agua de las lluvias transporta roca, ramas y desechos que la transforman en un arma potencialmente destructiva.

En esta ocasión el agua fue tanta que ni abriendo las compuertas se pudo evitar que el muro se viera afectado. La estructura ha demostrado que no es resistente a los eventos naturales, como las lluvias monzónicas Y esto es porque la construcción se hizo de manera apresurada y omitió las regulaciones medioambientales, gracias a una orden de una Corte de Apelaciones emitida en 2019.

El muro de Trump no es “impenetrable”: es frágil nada más ante los eventos de la madre naturaleza. Tampoco es “hermoso”, pues basta ver cómo luce hoy. Es, sobre todo, inútil. Mientras hay secciones que cuestan US $27 millones, basta tener una escalera que cuesta US $5 para escalar la estructura, según The Guardian.

