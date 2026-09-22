El discurso de Trump en la ONU: Irán, IA, carteles y otras claves

En un tono que combinó el triunfalismo económico, las amenazas a Teherán y los ataques a instituciones como la Corte Penal Internacional, el mandatario repasó lo que…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un discurso que llegó en medio de la guerra abierta de su país contra Irán, la creciente ansiedad global por el avance de la inteligencia artificial y las dudas sobre el futuro mismo del organismo multilateral, al que el republicano ha reducido el financiamiento.

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En un tono que combinó el triunfalismo económico, las amenazas a Teherán y los ataques a instituciones como la Corte Penal Internacional, el mandatario repasó lo que considera los logros de su segundo mandato, a solo semanas de las elecciones de medio término de noviembre. Estas son las claves de su intervención.

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"Estados Unidos está de vuelta": ¿es cierto el relato del regreso triunfal?

Trump abrió su intervención con un balance eufórico de su gestión: "Heredamos una edad oscura de Estados Unidos de la administración anterior y la convertimos en la edad dorada de Estados Unidos. El mundo entero está siendo impulsado por la riqueza, la fuerza y el impulso de unos Estados Unidos recién energizados y muy poderosos", dijo el mandatario.

"Estados Unidos está de vuelta. Nuestro país está mejor que nunca, y nuestro futuro es muy, muy brillante. Dos siglos y medio después de que la causa de la libertad encontró su hogar en este continente, puedo informarles con orgullo que Estados Unidos está de vuelta, y nuestro país es hoy más fuerte que nunca", sentenció.

Pero la realidad contradice el optimismo del mandatario. La economía estadounidense sí creció a un ritmo de 1,5 % en el segundo trimestre de 2026, según el Departamento de Comercio, pero está lejos de la "edad dorada" prometida. La inflación volvió a superar el 3 % desde que Trump entró en guerra con Irán junto a Israel a finales de febrero, el mismo nivel que había cuando asumió el cargo.

El desempleo subió de 4,4 % a 4,7 % en el último año, los salarios reales ajustados por inflación han caído y la participación de los trabajadores en el PIB está en su nivel más bajo desde que existe esa medición, en 1947.

Encuestas como la de Reuters-Ipsos muestran que, por primera vez en casi una década, los estadounidenses confían más en los demócratas que en los republicanos para manejar la economía, y solo el 30 % aprueba el manejo que Trump le ha dado a la inflación. Pese a este panorama, el mandatario sostuvo un tono triunfalista y, como si se tratara de un mitin político, le habló directamente a sus votantes.

"Mientras otros hablaban, yo actué. Mientras otros hablaban de paz, yo hice la paz. Mientras otros ignoraban las amenazas, yo las enfrenté. Mientras otros hablaban de coraje, Estados Unidos lo demostró. Mientras otros prometían fuerza, yo la usé para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", dijo el mandatario.

¿Ultimátum para Irán?

Trump sostiene que el conflicto con Irán es necesario para frenar la amenaza nuclear iraní y asegura que cuando este termine los precios de la gasolina van a bajar. Durante su intervención, dejóabierto lo que está por venir.

"Tengo una gran decisión que tomar. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse y convertirse en un país mucho más grande de lo que fue jamás, tal vez uno de los más grandes de Medio Oriente o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica, y lo hago rápido, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir? ¿Los llevo al infierno sin posibilidad de sobrevivir ni esperanza de una grandeza futura?", dijo el mandatario.

El presidente también agradeció al Consejo de Seguridad por la resolución que condena los ataques iraníes a barcos comerciales: "Esa resolución, me complace decir, recibió más copatrocinadores de países miembros que cualquier otra resolución del Consejo de Seguridad en la historia. Ahora debemos mantenernos igual de unidos en la presión", afirmó.

Pese al tono amenazante, aseguró confiar en que el acuerdo "se cierra justo después de la elección", argumentando que a Teherán no le convendría rechazarlo. No es claro todavía si Trump se reunirá cara a cara con el presidente iraní Masoud Pezeshkian durante su estadía en Nueva York, algo que, de ocurrir, sería el primer encuentro entre presidentes en ejercicio de ambos países en plena guerra abierta entre las dos naciones.

Corte Penal Internacional: un llamado a salirse

Trump calificó a la CPI como una "institución fuera de control" y llamó a otros países a renunciar a ella de inmediato.

"Son un grupo de gente malvada", afirmó.

El ataque se suma a una lista más amplia de críticas que Trump mantiene contra el sistema multilateral, al que ha acusado de perpetuar lo que llamó un engaño climático y de promover la "invasión" migratoria hacia Europa.

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Cárteles y América Latina: "el ISIS del hemisferio occidental"

Trump endureció el lenguaje contra el narcotráfico en el continente.

"Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental", dijo el mandatario, describiéndolos como una organización en guerra con la civilización, responsable de asesinatos, violaciones, tortura y extorsión como "instrumentos de terror".

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Trump fue explícito y dijo que los miembros de estos carteles enfrentarían "las consecuencias más severas", incluyendo ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación.

El guiño a Putin y la guerra en Ucrania

Trump aprovechó el atril para enviarle un mensaje directo al presidente ruso, Vladímir Putin, pidiéndole que resuelva la guerra en curso. El llamado llega en un momento en que Ucrania intenta contener una nueva ofensiva rusa sobre el terreno.

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La superinteligencia y la carrera con China

Trump insistió en su lema “quien gane la IA, gana” para defender los avances tecnológicos de las compañías de inteligencia artificial en Estados Unidos, a la vez que calificó de “engaño” los temores de que la IA pueda convertirse en una superinteligencia peligrosa para la humanidad.

El presidente, cabe destacar, recibirá esta semana al presidente chino, Xi Jinping, en una cumbre bilateral en la que la disputa tecnológica entre ambos países será uno de los ejes centrales.

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