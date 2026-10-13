El exmilitar Henry Camargo regresó a Colombia: Cancillería gestionó vuelo medicalizado

El caso del exsoldado profesional, con 22 años de servicio y quien sufre una…

La Cancillería colombiana informó este martes que Henry Camargo, el exintegrante de las Fuerzas Militares que había pedido ayuda al gobierno de Abelardo de la Espriella para regresar a Colombia, volvió al país el lunes en un vuelo medicalizado desde Nueva York. "La operación fue coordinada por la Cancillería y el Consulado de Colombia en esa ciudad para facilitar la continuidad de su atención médica especializada en Colombia", dijo la entidad en un comunicado.

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El caso del exsoldado profesional, con 22 años de servicio y quien sufre una afección pulmonar que requiere un trasplante, se conoció hace varias semanas luego de que Camargo grabara y difundiera un video desde su cama en el Hospital Elmhurst, con oxígeno, en el que le pedía un vuelo humanitario. A finales de septiembre, el gobierno confirmó que prestaría la asistencia al ciudadano para que regresara al país.

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A su llegada a Bogotá, el exmilitar fue ingresado al Hospital Militar Central.

Para el regreso a Colombia, el Ministerio informó que se había autorizado el uso excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM) para dicha emergencia. "El traslado fue posible gracias a la autorización excepcional de recursos del FEM, mecanismo subsidiario y de última instancia que brinda apoyo humanitario a connacionales en condiciones de especial vulnerabilidad, previa evaluación de sus circunstancias particulares y de las alternativas disponibles".

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La Cancillería reiteró su "compromiso con la protección y asistencia de los colombianos en el exterior, especialmente de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad que requieren acompañamiento institucional".

Sin embargo, recordó que "la asistencia consular tiene un alcance limitado por las competencias del ministerio y los recursos disponibles. Por tanto, no sustituye los sistemas de salud ni equivale a un seguro médico. En términos generales, los gastos de tratamientos, hospitalizaciones y otros servicios médicos en el exterior deben ser asumidos por los ciudadanos o sus aseguradoras".

Recomendó, entonces, a los colombianos "que viajan o residen en el exterior contar con un seguro médico internacional que cubra emergencias, hospitalizaciones y otras eventualidades de salud, incluida, cuando corresponda, la repatriación sanitaria. Esta previsión puede facilitar el acceso oportuno a la atención médica y contribuir a afrontar situaciones imprevistas".

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